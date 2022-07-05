Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Ірландії, візит якого до нашої держави став першим за роки незалежності

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном, який уперше в історії українсько-ірландських відносин прибув з візитом в Україну.

Глава держави наголосив, що цей візит відбувається у важкий час війни за українську незалежність.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну з’явилася нова сторінка відносин України та Ірландії, і атмосфера цих відносин – тепла й предметна.

«Україна вдячна Ірландії за щиру підтримку суверенітету, територіальної цілісності нашої держави, за підтримку наших європейських прагнень, а також наших людей, які були вимушені шукати за кордоном порятунку від бойових дій на українській землі», – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Міхолом Мартіном у Києві.

Президент нагадав, що з початку війни Росії проти України Ірландія скасувала візи для українських громадян, і наша країна завжди пам’ятатиме такий принциповий жест солідарності з боку ірландського народу.

«Наші ірландські друзі вповні розуміють загрози, створені цією російською війною проти України та проти всього демократичного світу», – зазначив він.

Під час переговорів Глава Української держави та Прем’єр-міністр Ірландії обговорили спільні відповіді на ці загрози, зокрема питання продовольчої безпеки, енергетики й підготовку нового, сьомого санкційного пакету щодо РФ.

«Україна цінує все, що Ірландія вже зробила для того, щоб Росія відчула ціну своїх терористичних дій», – заявив Президент.

Володимир Зеленський поінформував Міхола Мартіна про ситуацію на передовій, особливо на півдні та сході України, про фінансові й гуманітарні потреби нашої держави.

Глава держави нагадав, що нещодавно Сенат Ірландії ухвалив резолюцію щодо визнання злочинів російських окупантів в Україні геноцидом українського народу.

«Ми дуже цінуємо таке рішення й маємо працювати спільно з усіма країнами світу, які захищають міжнародний правопорядок, для притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності, для (встановлення. – Ред.) справедливості», – сказав він.

Сторони домовилися спільно працювати для того, щоб Україна швидше пройшла шлях від кандидата в члени Європейського Союзу до повноправного членства.

Крім того, співрозмовники обговорили необхідність здійснення вже зараз активної відбудови на тих територіях України, які були звільнені від окупантів. Володимир Зеленський подякував ірландській стороні за щиру зацікавленість проектом відновлення нашої країни після російського вторгнення.

«І ми детально обговорили питання, що перед тим, як казати про такий потужний економічний проект, як відновлення держави після війни, треба зосередитися сьогодні на плані Fast recovery, на тих деталях, які можуть допомогти нашим людям повертатися додому, щоб діти могли йти у школи, в університети, щоб люди мали приміщення для життя в Україні й було куди повертатися. Тому такі швидкі рішення, швидка допомога, така швидка мобілізація наших партнерів – ось що нам справді потрібно», – розповів Президент.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Ірландії висловив підтримку та солідарність свого народу з народом України.

«Російська жорстока війна проти цієї чудової демократичної країни – це велике порушення міжнародного права. Це порушення всього того, за що стоїть Ірландія, і ми з цим не будемо миритися», – заявив Міхол Мартін.

Росія має закінчити свою агресію, наголосив він.

Голова уряду Ірландії розповів, що сьогодні відвідав Бородянку, Ірпінь та Бучу, де на власні очі побачив жахливі наслідки війни. Він також поспілкувався з місцевими жителями, які розповіли йому про жорстокість росіян під час тимчасової окупації цих населених пунктів, а також про потребу у відбудові.

«Використання терору проти цивільного населення – це воєнні злочини. І ті, хто відповідає за ці дії, хто давав ці вказівки, безумовно, будуть притягнуті до відповідальності. Саме тому ми виділили додаткове фінансування для міжнародного суду, щоб забезпечити подальшу роботу щодо цих злочинів», – сказав Прем’єр-міністр.

Міхол Мартін високого оцінив роботу Президента й уряду України щодо підготовки до отримання статусу кандидата в члени ЄС і висловив готовність допомагати своїм досвідом на шляху нашої держави до повноправного членства у Євросоюзі.

Також, за його словами, Ірландія допомагатиме у відбудові України, щоб українці, які нині змушені шукати прихисток у країнах Європи, мали змогу повернутися у свої домівки. А поки що країна продовжить підтримувати тих українців, які приїжджатимуть, рятуючись від війни.

Прем’єр-міністр Ірландії, серед іншого, засудив дії Росії, спрямовані на створення продовольчої кризи.

«Ми взагалі не сприймаємо ситуацію, коли їжа може використовуватися як інструмент війни. Ми робитимемо все можливе для того, щоб люди не постраждали від намагання перетворити їжу на зброю», – заявив він.

Міхол Мартін також висловив переконання в подальшому розвитку відносин Ірландії та України й зазначив, що світ вражений потужністю та стійкістю нашої країни в боротьбі за незалежність.