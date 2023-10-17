Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Румунії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку, який перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави висловив подяку Румунії за вагому практичну допомогу Україні з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

«Хочу подякувати вам особисто й людям Румунії за підтримку України, українського народу, а також за ті пакети військової допомоги, які посилили нас на полі бою», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент високо оцінив результати свого нещодавнього візиту до Румунії, а також перше в історії українсько-румунських відносин спільне засідання урядів двох країн, яке відбулося в Києві.

«Це велике досягнення після наших домовленостей на рівні президентів щодо розбудови стратегічного партнерства між країнами. Сьогодні ми бачимо розвиток цих домовленостей», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави висловив переконання, що українсько-румунські відносини й надалі поглиблюватимуться. Цьому сприятиме також розв’язання актуальних питань двостороннього порядку денного.

«Сьогодні ухвалено стратегічне рішення, про яке ми говорили, щодо румунської мови. Я думаю, що це відповідь на те, яким чином ми будемо й хочемо працювати разом», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент окреслив ключові пріоритети щодо подальшої оборонної підтримки України з боку Румунії, зокрема з урахуванням необхідності забезпечення захисту південного регіону нашої країни та портової інфраструктури Дунаю від російських повітряних атак.

Було докладно обговорено питання взаємодії двох держав у контексті забезпечення продовольчої безпеки, зокрема акцентовано на важливості розбудови нових логістичних шляхів транзиту української агропродукції територією Румунії.

Під час зустрічі також ішлося про прогрес України на шляху до ЄС, зокрема у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Володимир Зеленський окремо відзначив сприяння румунської сторони в евакуації громадян України з Ізраїлю до Румунії.