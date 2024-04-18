Президент України зустрівся з віцеканцлером, федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцеканцлером, федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком, який перебуває в нашій країні з візитом.

Глава держави високо оцінив всебічну підтримку України з боку ФРН у боротьбі з російською агресією. Зокрема, він відзначив допомогу регіонам.

«Загалом я хотів би подякувати Німеччині та всьому німецькому суспільству за дуже вагому підтримку України протягом усього часу повномасштабної війни, у період усіх цих викликів», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський поінформував про посилення російського ракетного терору проти нашої країни. Окремо зосередилися на тому, що важливо й надалі зміцнювати протиповітряну оборону України сучасними системами західного виробництва.

«Рішення ФРН щодо підтримки нас новою системою Patriot важко переоцінити. Захист неба – наш пріоритет сьогодні», – сказав Глава держави.

Під час зустрічі обговорили відновлення енергетичної інфраструктури після російських ракетних ударів, а також шляхи залучення німецької допомоги для якнайшвидшого ремонту пошкоджених електростанцій.

Особливу увагу приділили двосторонній співпраці у сфері ОПК та оборонним потребам українських захисників. Президент подякував за всю військову підтримку, яку надала Німеччина, та обговорив із Робертом Габеком ключові напрями подальшої допомоги.

Сторони також обмінялися думками щодо залучення німецьких інвестицій в Україну та розвитку економічної співпраці, скоординували кроки з підготовки Конференції з відновлення України, яка відбудеться в червні цього року в Берліні. Володимир Зеленський акцентував на очікуваннях України щодо результатів заходу.

Обговорили під час зустрічі й перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, який також відбудеться цьогоріч у червні. Президент подякував за підтримку Української формули миру з боку Німеччини та сприяння канцлера Олафа Шольца в її просуванні.