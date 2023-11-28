Президент України зустрівся з воїнами, які ведуть наступальні операції на Херсонщині

﻿Під час робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо оперативної ситуації в регіоні та перебігу бойових дій на лівобережжі.

Глава держави заслухав доповіді командувача оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Одеса» Андрія Гнатова, командувача морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ Юрія Содоля та поспілкувався з командирами бригад морської піхоти й ТрО, які виконують бойові завдання на Херсонському напрямку.

Було обговорено оперативну ситуацію на лівому березі Херсонщини, перебіг бойових дій, подальші плани українських оборонців і їхні першочергові потреби. Зокрема, йшлося про додаткове забезпечення дронами та посилення фронтової ППО.

За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, Глава держави вручив військовослужбовцям відзнаки Президента України «Хрест бойових заслуг», а також ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За заслуги» ІІІ ступеня. З огляду на безпекову ситуацію Володимир Зеленський передав частину нагород командирам військових підрозділів для вручення за місцем служби.

«Дякую за службу, дякую за захист нашої держави, за всі ваші хвилини, дні, тижні та місяці, що ви воюєте й відстоюєте суверенітет України. Я бажаю вам перемоги, а вашим рідним і близьким – здоров’я», – сказав Президент.