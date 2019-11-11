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Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні
Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні

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Офіційний візит Президента України до Естонської Республіки
Офіційний візит Президента України до Естонської Республіки

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Президент України зустрівся зі спікером парламенту Естонської Республіки

26 листопада 2019 року - 15:19

У Таллінні Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі cпікером Рійгікогу (парламенту) Естонської Республіки Хенном Пиллуаасом.

Президент України висловив подяку за активну позицію парламенту Естонії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський відзначив солідарність Естонії з позицією України щодо засудження рішення про повернення до Парламентської асамблеї Ради Європи російської делегації. Він також наголосив на важливості ініціативи «Балтік плюс» у ПАРЄ.

Було обговорено перспективи розвитку міжпарламентської співпраці України та Естонії й налагодження ефективних робочих контактів між парламентами двох держав.

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