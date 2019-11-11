Президент України зустрівся зі спікером парламенту Естонської Республіки

У Таллінні Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі cпікером Рійгікогу (парламенту) Естонської Республіки Хенном Пиллуаасом.

Президент України висловив подяку за активну позицію парламенту Естонії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський відзначив солідарність Естонії з позицією України щодо засудження рішення про повернення до Парламентської асамблеї Ради Європи російської делегації. Він також наголосив на важливості ініціативи «Балтік плюс» у ПАРЄ.

Було обговорено перспективи розвитку міжпарламентської співпраці України та Естонії й налагодження ефективних робочих контактів між парламентами двох держав.