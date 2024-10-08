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Президент: Упродовж доби зустрінуся окремо в кожній із країн з лідерами Британії, Франції, Італії, Німеччини

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Президент: Упродовж доби зустрінуся окремо в кожній із країн з лідерами Британії, Франції, Італії, Німеччини

Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з лідерами Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини в кожній із країн. Про це Глава держави повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ в хорватському Дубровнику.

«Упродовж доби почну перемовини з ключовими партнерами, від яких залежить військова складова нашого посилення», – сказав Глава держави.

За словами Президента, він проведе переговори з кожним із чотирьох лідерів, а потім, як і планувалося, представить План перемоги всім партнерам під час зустрічі у форматі «Рамштайн».

25-й «Рамштайн» мав відбутися 12 жовтня, але через ураган у США зустріч довелося перенести. Володимир Зеленський наголосив, що стихійне лихо потребує максимальної уваги Президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена до внутрішньої ситуації.

«Будь-який лідер в аналогічних обставинах залишився б у своїй країні. Але саме лідерський формат «Рамштайну» є особливо вагомим, тому маємо розуміння, що найближчим часом може бути підготовлений новий графік», – додав Глава держави.

Він висловив переконання, що саме у форматі «Рамштайн» найкраще скоординувати з усіма партнерами реалізацію конкретного змісту Плану перемоги, насамперед військових пунктів, що посилюють Україну на полі бою.

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Робочий візит Президента України до Хорватії

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Президент Володимир Зеленський з лідерами держав-учасниць третього cаміту «Україна – Південно-Східна Європа» в Дубровнику, 9 жовтня 2024 року.
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