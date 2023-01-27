Президент ушанував пам’ять жертв Голокосту

﻿﻿Президент України Володимир Зеленський узяв участь у вшануванні пам’яті мільйонів жертв Голокосту.

Глава держави встановив лампадку біля меморіального знака «Менора» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

«Сьогодні, як і завжди, Україна вшановує памʼять мільйонів жертв Голокосту. Ми знаємо й памʼятаємо, що байдужість убиває разом із ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло», – сказав Глава держави у зверненні з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

Володимир Зеленський наголосив, що кожен, хто цінує життя, має проявляти рішучість, коли треба рятувати тих, кого прагне знищити ненависть.

«Сьогодні ми повторюємо ще вагоміше, ніж раніше: ніколи знову – ненависті; ніколи знову – байдужості. Що більше народів світу подолають байдужість, то менше простору у світі залишиться для ненависті», – зазначив Президент.

У церемонії також взяли участь керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, представники дипломатичного корпусу європейських країн, США та Канади.

Володимир Зеленський подякував дипломатам за участь у вшануванні пам’яті жертв Голокосту.