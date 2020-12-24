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Президент увів у дію рішення РНБО щодо вдосконалення державної політики інноваційного розвитку України

29 грудня 2020 року - 10:33

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 589/2020, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 грудня 2020 року «Щодо вдосконалення державної політики інноваційного розвитку України».

Відповідно до рішення РНБО, введеного в дію указом Глави держави, з метою вдосконалення взаємовідносин у сфері високих технологій, зокрема в підготовці кадрів, проведенні наукових досліджень та у виробництві й реалізації високотехнологічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також прискорення переходу України на інноваційну модель розвитку вирішено утворити Міжвідомчу комісію з координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони стосовно комплексного розвитку високих технологій.

Секретар РНБО повинен у місячний строк подати на затвердження Президентові України проект Положення про Міжвідомчу комісію.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №589/2020

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 грудня 2020 року «Щодо вдосконалення державної політики інноваційного розвитку України»
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