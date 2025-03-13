Президент узяв участь в іфтарі та відзначив воїнів державними нагородами

Президент України Володимир Зеленський разом з українськими воїнами, які сповідують іслам, лідерами Меджлісу кримськотатарського народу, представниками мусульманської спільноти й духовенства, керівниками іноземних дипломатичних установ, міністрами торгівлі й сільського та лісового господарства Туреччини Омером Болатом та Ібрагімом Юмакли узяв участь в іфтарі – вечері, яка проводиться під час священного для мусульман місяця Рамадану.

Глава держави зазначив, що цьогоріч саме на час Рамадану припали дипломатичні зусилля України та партнерів, щоб наблизити справедливий і тривалий мир та гарантувати безпеку нашій країні. Відбулася успішна зустріч дипломатичних представників України та США в Саудівській Аравії.

«Ми в Україні всі сподіваємося, що ця міжнародна робота спрацює, і тиша в небі, на морі й на фронті допоможе миру. Ми вдячні всім партнерам, які нас підтримують. Хай молитви наших людей, наших друзів за мир, за Україну допоможуть реалізувати зусилля США, Європи, усього світу заради миру та безпеки. Зусилля наших воїнів і всіх громадян», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що РФ може затягувати війну, тому світ має бути готовим реагувати. Для України зараз важливо, щоб єдність, яка так допомогла нашому народові вистояти, збереглася й працювала на силу України і в час дипломатії.

Глава держави також зазначив, що Україна пам’ятає про всіх людей, які в полоні й на тимчасово окупованій території, та про наш український Крим.

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських захисників-мусульман.

Зокрема, він передав орден «Золота Зірка» Героя України рідним загиблого солдата Ділявера Сейтхалілієва. Із березня 2024 року солдат виконував бойові завдання у складі штурмового підрозділу в Харківській та Донецькій областях. Брав участь у знищенні російських окупантів на околицях Торецька. У січні цього року його група потрапила під масований обстріл поблизу Покровська. Ділявер Сейтхалілієв урятував чотирьох побратимів, але сам загинув від несумісних із життям поранень.

Президент також вручив воїнам ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, Данила Галицького та медалі «За військову службу Україні».

Глава держави разом з учасниками іфтару оглянув мистецьку виставку, присвячену мечетям і релігійним центрам, які були зруйновані внаслідок російської агресії. Сам захід відбувся у приміщенні, яке торік у вересні постраждало через атаку російського дрона.