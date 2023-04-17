Президент відвідав госпіталь на Донеччині й нагородив військовослужбовців

﻿Під час робочої поїздки в Донецьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав госпіталь, де лікуються українські захисники.

Глава держави ознайомився з роботою передової хірургічної групи, зокрема сортувального відділення, протишокової, операційної палат та палати інтенсивної терапії.

Президенту продемонстрували евакуаційний автобус Scania, здатний перевозити одночасно п’ятьох лежачих пацієнтів та 16 сидячих. Автобус, оснащений сучасним медичним обладнанням, уже виконав понад 90 рейсів.

Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі захисники відзначені медалями «За військову службу Україні».

«Дякую вам за службу. Бажаю якнайшвидшого одужання. Всього вам найкращого», – сказав Глава держави.

Президент також поспілкувався з медичним персоналом госпіталю й відзначив представників медичної служби ЗСУ орденами Данила Галицького за порятунок життів українських захисників.

«Хочу подякувати й побажати вам як частині тієї команди, яка виборює перемогу для України, здоров’я, яке ви даєте нашим хлопцям і дівчатам», – зазначив Володимир Зеленський.