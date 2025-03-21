Президент відвідав командні пункти ОТУ «Харків» і 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія»

На Харківщині Президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт ОТУ «Харків» і заслухав доповідь командувача.

За словами Віктора Солімчука, російські окупанти не полишають спроб розширити плацдарми на півночі Харківської області. Він доповів про маневри ворога, штурмові дії, обсяг сил і засобів, а також про результати ОТУ «Харків» за останні місяці, завдані втрати та подальші завдання щодо звільнення українських міст і сіл.

Окремо обговорили тактику боротьби з різними типами російських дронів, застосування засобів РЕБ і дронів-перехоплювачів. Також командувач доповів про зусилля для захисту цивільних жителів Харкова й області від БпЛА.

Президент подякував воїнам за службу заради України та відзначив їх орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.

«Велика шана до ваших побратимів, яких, на жаль, немає з нами, але вони назавжди в історії нашої країни. З великою повагою та вдячністю уклін їхнім близьким, рідним. Вашим рідним бажаю здоров’я, міцності, стійкості та справедливого миру. Перемоги Україні», – сказав Глава держави.

Також Володимир Зеленський відвідав командний пункт 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія», що виконує завдання зі звільнення Харківської області.

Президент заслухав доповідь командира бригади Ігоря Оболенського щодо актуальної обстановки в смузі відповідальності його підрозділу.

Володимир Зеленський ознайомився із цифровізованою системою аналізу й управління, яку розробила бригада.

Глава держави поспілкувався з військовими та подякував їм за захист України й усіх наших людей. Президент відзначив воїнів державними нагородами, зокрема орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів і медалями.

«Хочу подякувати за те, що дійсно наближаєте Україну до сталого справедливого миру, до перемоги. Ми всі цього дуже хочемо, і кожен крок важливий. Результати «Хартії» високі. Вдячний за такий результат. Вдячний, що ворог втрачає в рази більше, ніж ми. Я думаю, що це велика перевага, яка є в нас, – розум і таке ставлення до людей. Дякую за це», – сказав Президент.