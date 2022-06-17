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Робоча поїздка Президента України на Миколаївщину та Одещину
Робоча поїздка Президента України на Миколаївщину та Одещину

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Президент відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині

18 червня 2022 року - 16:10

Президент відвідав опорні пункти Нацгвардії на Одещині

﻿﻿Під час робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський оглянув опорний пункт, зразки озброєння та стрільбище підрозділів системи МВС.

Президент вручив державні нагороди працівникам підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ.

«Хочу подякувати вам від народу України, від нашої держави, за ту велику роботу, яку ви робите, за вашу героїчну бездоганну службу. Важливо, що ви живі. Поки ви живі, є міцна українська стіна, яка захищає нашу країну. Бажаю вашим сім’ям здоров’я», – сказав Володимир Зеленський.

Присутні вшанували пам’ять загиблих бійців хвилиною мовчання.

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Робоча поїздка Президента України на Миколаївщину та Одещину

18 червня 2022 року - 13:56
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