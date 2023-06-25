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Президент відвідав передові позиції на Бердянському напрямку й нагородив українських воїнів

26 червня 2023 року - 21:58

Президент відвідав передові позиції на Бердянському напрямку й нагородив українських воїнів

Під час робочої поїздки в Донецьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Бердянському напрямку.

Глава держави ознайомився з роботою командно-спостережного пункту третього батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Президент заслухав доповідь командувача Оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» генерал-лейтенанта Юрія Содоля про поточну оперативну ситуацію на цій ділянці фронту. Було обговорено окремі питання формування корпусу морської піхоти.

Володимир Зеленський також поспілкувався з військовими, які брали участь у звільненні населених пунктів на Бердянському напрямку. Він подякував бійцям за героїчну службу та вручив державні нагороди.

«Дуже приємно бути сьогодні тут. Особливо приємно вітати третій батальйон Окремої президентської бригади. Дякую вам за те, що захищаєте Україну, боретеся за нашу незалежність і свободу. Свободу для кожного й кожної з нас. Хочу вам подякувати, нагородити, потиснути руки й побажати перемоги. Бережіть себе! Збережете свої життя – збережете Україну», – зазначив Глава держави.

Зокрема, Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» заступнику командира батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ майору Сергію Дудіну. Майор неодноразово брав участь у відбитті атак противника. У складі підрозділу та особисто знищував ворожу техніку й живу силу, брав участь у вдалих штурмах, які сам же спланував, звільняв від російської окупації землі Херсонщини. Під час бойових дій зазнав поранення. Після лікування одразу повернувся в стрій. Майор має заслужену повагу з боку військового колективу батальйону.

Приймаючи нагороду від Президента, Сергій Дудін передав йому свій шеврон.

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Робоча поїздка Президента України на Донеччину

26 червня 2023 року - 17:03
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