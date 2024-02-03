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Президент відвідав передові позиції українських захисників у Запорізькій області

4 лютого 2024 року - 14:06

Президент відвідав передові позиції українських захисників у Запорізькій області

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у районі села Роботине.

Зокрема, Глава держави побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.

Володимир Зеленський заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ «Запоріжжя» Володимира Горбатюка.

Президент поспілкувався із захисниками України та вручив їм державні нагороди. Зокрема, він передав відзнаку Президента «Хрест бойових заслуг» командиру розвідувального взводу старшому лейтенанту Андрію Ольшанському. Володимир Зеленський також нагородив воїнів орденами Богдана Хмельницького та «За мужність». 

«Маю велику честь бути сьогодні тут. Підтримати вас і вручити нагороди. На ваших плечах така складна, вирішальна місія – відкинути ворога й перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидшою. Щоб вас підтримували рідні, близькі та всі громадяни України. Всі адекватні люди у світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вами пишаються», – наголосив Глава держави.
 

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Робоча поїздка Президента України до Запорізької області

4 лютого 2024 року - 14:03
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