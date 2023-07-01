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Президент відвідав Рівненську АЕС і провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

1 липня 2023 року - 21:06

Президент відвідав Рівненську АЕС і провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

У межах робочої поїздки на Рівненщину Президент України Володимир Зеленський відвідав Рівненську атомну електростанцію, на якій провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Учасники засідання заслухали інформацію Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова про ймовірні варіанти дій противника щодо Рівненської АЕС.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, командувач ОСУВ «Північ» Сергій Наєв, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь і голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко доповіли про організацію системи охорони й оборони Рівненської АЕС.

Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Щиголь поінформував учасників Ставки про стан кіберзахисту Рівненської АЕС.

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль і командувач ОУВ «Волинь» Володимир Миронюк доповіли про будівництво оборонних рубежів і соціально-економічну ситуацію в регіоні.

У засіданні також взяли участь: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, голова Служби безпеки Василь Малюк, президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк, урядовці, представники силових відомств і правоохоронних органів.

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