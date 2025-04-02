Президент відвідав село Ягідне на Чернігівщині та поспілкувався з місцевими жителями 

З нагоди третьої річниці звільнення Ягідного на Чернігівщині від російських окупантів Президент України Володимир Зеленський приїхав у село, щоб підтримати людей, які в ньому живуть, і збереження пам’яті про те, через що їм довелося пройти.

Під час окупації Ягідного в березні 2022 року всіх жителів майже місяць утримували в підвалі місцевої школи: це понад 350 людей. Серед заручників було майже 80 дітей, наймолодшому з яких на той момент виповнилося лише півтора місяця. Люди спали сидячи й могли виходити на вулицю лише раз на день.

Президент відвідав школу, де йому показали проєкт її реконструкції, а також ознайомився з перебігом відбудови села.

Зі 150 пошкоджених і 16 зруйнованих будинків наразі відновлено 56. У Ягідному триває відбудова, ремонт доріг і тротуарів, а також зведення спортивно-культурного центру Urban Park, де облаштують спортивний і дитячий майданчики, пішохідні доріжки та зелену зону.

Володимир Зеленський також відвідав один із будинків, де проходить відновлення, і поспілкувався з жителями села.

Окупація Ягідного тривала 27 днів: з 3-го до 30 березня 2022 року. Через нелюдські умови в підвалі померли 10 жителів села, ще 17 російські окупанти вбили.