Президент відзначив державними нагородами розвідників Державної прикордонної служби України

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди 12 воїнам Державної прикордонної служби України з нагоди Дня розвідки ДПСУ, який відзначається щороку 20 жовтня.

Глава держави привітав розвідників зі святом, подякував за службу й результати роботи, які важливі в захисті України.

«Безумовно, кожна складова наших Сил безпеки й оборони сьогодні дуже важлива. Кожна людина, кожен воїн дуже важливий. Кожен розвідник, кожна ваша інформація, всі перехоплення, всі ваші операції – вони виключно для захисту наших людей. І тільки разом усі складові наших Сил можуть принести нашій державі справедливий мир і перемогу», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент побажав військовим перемоги, енергії, здоров’я та підтримки з боку близьких.

«Хочу вам подякувати за все, що ви робите щодня заради того результату в кінці, а саме – перемоги й миру для України. Дякую за службу, вітаю вас від щирого серця, вдячний вам особисто й від усього нашого народу», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський відзначив прикордонників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та Данила Галицького, а також медалями «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» ІІ ступеня та «Захиснику Вітчизни». Серед нагороджених – воїни, завдяки роботі яких Сили безпеки й оборони України отримують інформацію про дислокацію ворога, озброєння, ППО, його пересування на тимчасово окупованих територіях і в Росії, а також про плани російських штурмів на Херсонщині, Харківщині, Сумщині й Донеччині, про діяльність ворожої спецслужби в тилу та про загрози з Білорусі.