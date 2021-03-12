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Президент відзначив українських добровольців державними нагородами

14 березня 2021 року - 12:12

З нагоди Дня українського добровольця Президент Володимир Зеленський підписав указ № 97/2021, яким відзначив державними нагородами тих, хто виявив особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначено 67 добровольців, з яких 64 – посмертно.

Серед нагороджених – члени Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», батальйонів територіальної оборони «Донбас», «Айдар» та ОУН. Також відзначено членів батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення «Шахтарськ» і «Чернігів», Української добровольчої армії, диверсійно-розвідувального підрозділу «Патріот», Окремої добровольчої роти «Карпатська Січ».

«Слава героям-добровольцям, які у вирішальний час стали на захист нашої свободи та показали приклад нескореності для всієї України», – сказав Глава держави.
 

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №97/2021

Про відзначення державними нагородами України
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