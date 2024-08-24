Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в урочистостях з нагоди 33-ї річниці незалежності України

На Софійській площі у Києві Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у заходах з нагоди Дня Незалежності України.

Привітати Україну та український народ зі святом прибули Президент Польщі Анджей Дуда та Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.

«Україна завжди зберігатиме незалежність, і це вже ніколи не буде під питанням. Ми всі разом дали відповідь – і це історична відповідь – завдяки нашій єдності, нашій сміливості, нашій спільній роботі. Відповідь, чи бути Україні, чи бути українцям. Коли зовнішня агресія ставить таке запитання перед нами, перед нашою нацією, усе залежить від мільйонів людей, кожен своїми діями визначає долю всього народу й увесь народ своєю спільною силою визначає долю кожного», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент закликав памʼятати, якою ціною Україна захищає своє життя.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українців та українок, які віддали своє життя за нашу державу.

Президент вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України. Цього звання удостоєні:

Підполковник Вадим Корженко. У боях під його командуванням знищені близько 80 російських окупантів та ще близько 100 поранені, знищені два танки Т-72 та чотири пошкоджені, 12-й окремий штурмовий загін ПВК «Вагнер» повністю втратив боєздатність і був змушений відступити. Вадим Корженко помер у лікарні торік 29 листопада внаслідок бойового поранення.

Розвідник-навідник Олексій Слющенко. Солдат відбивав атаки ворожих дронів-камікадзе на електричні мережі Миколаївської області та виконував бойові завдання на островах дельти Дніпра на Херсонщині. Торік у червні прикривав відхід розвідувальної групи, помітив російських загарбників, відкрив вогонь і самостійно прийняв бій. Завдяки цьому Олексій Слющенко відвернув увагу ворога від основної групи, утім сам загинув.

Полковник Андрій Єфросиненко. Під час штурмових дій урятував пораненого побратима, а потім продовжив керувати боєм. Разом із розвідувальною групою прикордонників знищив опорний пункт ворога та близько десяти окупантів. 14 листопада 2023 року разом із побратимами протягом семи годин утримував позицію. Воїни відбили п’ять атак і знищили близько 30 російських окупантів, але від ворожої кулі Андрій Єфросиненко загинув.

Володимир Зеленський відзначив найвищою державною нагородою ще трьох воїнів. Це:

Молодший сержант Андрій Головня. Безпосередньо бере участь і керує протитанковими розрахунками відділення. Особисто знищив 60 одиниць ворожої техніки: 30 МТ-ЛБ, 15 БМП і 15 танків.

Старший сержант Володимир Міщенко. У складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка тримав оборону в районі Авдіївки й нині продовжує стримувати російських окупантів на Донеччині. Розрахунки взводу під його командуванням знищили дев’ять літаків Су-25 та 2 гелікоптери Мі-24.

Молодший лейтенант Олександр Роговський. Особисто знищив спостережний пункт російських окупантів, пострілом із гранатомета зупинив ворожий БТР, а також підбив танк Т-90 і знищив весь екіпаж. Торік у липні зазнав осколкового поранення правого передпліччя, але попри це продовжив керувати обороною. Із підлеглими знищив близько взводу окупантів на Харківщині.

Ще чотирьом захисникам Президент вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг». Її отримали:

Майор Павло Корбет. Від початку повномасштабного російського вторгнення здійснив 224 бойових вильоти. Прикривав ударну авіацію та сухопутні війська. Особисто знищив одну крилату ракету, шість безпілотників, протиповітряні комплекси С-300, С-400, «Бук», «Тор», військову техніку та склади боєприпасів.

Майор Юрій Боднар. Під час контрнаступу на Херсонщині особисто налагоджував стійку комунікацію між військовими підрозділами, коли ворог активно застосовував засоби РЕБ. У листопаді 2022 року дістав важке поранення, внаслідок якого втратив ногу.

Молодший сержант Ольга Коротка. Командир штурмового відділення. Під час однієї з ворожих атак зазнала поранення правої руки, але продовжила вести бій. Під її командуванням були проведені успішні штурмові операції, захоплені позиції та знищені окупанти. В одному з боїв особисто знищила шістьох російських загарбників.

Старший сержант Григорій Найда. Під час виконання бойового завдання виявив скупчення ворога та влучанням гранати знищив п’ятьох окупантів. Після мінометного обстрілу організував евакуацію поранених побратимів, а сам залишився тримати оборону.

Глава держави також відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького, «За мужність», Данила Галицького та «За заслуги».

Президент вручив бойові прапори 42-й окремій механізованій бригаді оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ та Окремій артилерійській бригаді Нацгвардії, а також відзнаки «За мужність і відвагу» 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського оперативного командування «Північ», 77-й окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ та 31-й бригаді імені генерал-майора Олександра Радієвського Національної гвардії України.

Крім того, Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування: 40-й бригаді тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних сил ЗСУ – «Привид Києва», 103-й окремій бригаді територіальної оборони Сил ТрО ЗСУ – «імені Митрополита Андрея Шептицького».

Глава держави також вручив орден Свободи абсолютному чемпіону світу з боксу у надважкій вазі Олександру Усику та дворазовій чемпіонці Олімпійських ігор із фехтування на шаблях Ользі Харлан.