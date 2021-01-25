Президент Володимир Зеленський в Абу-Дабі ознайомився з проектом інноваційного міста «Масдар-Сіті» та наголосив, що майбутнє – за інноваціями

У межах офіційного візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів Президент України Володимир Зеленський відвідав інноваційний проект «Масдар-Сіті».

Під час відвідання Глава держави ознайомився з особливостями реалізації концепції міста з нульовим забрудненням СО 2 та повним циклом переробки відходів.

«Інновації, технології – це майбутнє. Це новий комерційний ринок для взаємної співпраці, який створюється для збереження майбутнього. Нас дуже цікавить досвід Об'єднаних Арабських Еміратів, які поширили ці технології й на інші країни», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський з великою цікавістю ознайомився з проектами енергетичної компанії «Масдар», що належить інвестиційному фонду «Мубадала» і є інвестором та оператором проектів у галузі відновлюваних джерел енергії та сталого розвитку міст.

Серед проектів, які реалізувала компанія «Масдар», – заснування в Іспанії компанії Terrestol Energy з виробництва сонячних батарей, проекти London Array та WinWind у Великій Британії, пов’язані з виробництвом вітряних турбін; у межах проекту Masdar PV у Німеччині збудований завод з виробництва тонких сонячних батарей.

Володимир Зеленський також відвідав Університет штучного інтелекту імені Спадкоємного принца Абу-Дабі Мухаммада бін Заїда Аль Нагаяна, де зустрівся з керівництвом провідних еміратських компаній, які працюють у сфері високих технологій. За результатами зустрічей було домовлено про посилення двосторонньої співпраці в галузі біотехнологій, кібербезпеки, IT та штучного інтелекту.

Цей університет був заснований у жовтні 2019 року, і в ньому вже навчається 79 студентів. Заклад пропонує слухачам навчальні курси за такими напрямками: автоматичний аналіз відеоінформації/машинне розпізнавання образів, засоби машинного навчання, обробка природної мови.

Довідка. Проект «Масдар-Сіті» було ініційовано керівництвом ОАЕ та інвестиційним фондом «Мубадала» у 2006 році. Наразі його реалізацію здійснює Компанія енергії майбутнього Абу-Дабі «Масдар». Завершити проект з будівництва Масдар-Сіті планують до 2030 року.

Проект «Масдар-Сіті», площа якого становить 6 тис. кв. м, завдяки використанню новітніх розробок у сфері відновлюваних джерел енергії стане першим у світі містом з нульовим рівнем забруднення СО 2 та повним циклом переробки відходів. Вже зараз у місті заборонений автомобільний транспорт, усі пасажирські перевезення організовані за допомогою систем загального та персонального автоматичного транспорту.

Наразі у місті функціонують Університет штучного інтелекту імені Мухаммада бін Заїда (Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence), Інститут науки та технологій (Masdar Institute of Science and Technology), штаб-квартира Міжнародної агенції з відновлюваних джерел енергії (International Renewable Energy Agency – IRENA), надсучасний виставковий комплекс, а також представництва міжнародних корпорацій.

Загалом на базі проекту до 2030 року планується створити понад півтори тисячі підприємств та установ, які спеціалізуватимуться на розробках у галузі екологічно чистих технологій, виробництві та реалізації пов'язаної з ними продукції та товарів широкого вжитку.