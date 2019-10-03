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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

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Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським
Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським

10 жовтня 2019 року - 10:38

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Президент: Якщо народні депутати від «Слуги Народу» почнуть «їсти» одне одного, через рік я розпущу парламент

10 жовтня 2019 року - 14:56

Президент: Якщо народні депутати від «Слуги Народу» почнуть «їсти» одне одного, через рік я розпущу парламент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розпустить Верховну Раду, якщо у фракції партії «Слуга Народу», яка сформувала коаліцію, почнуться конфлікти.

«Я не хочу ламати цю партію. Вони знають моє ставлення. Якщо вони самі почнуть «їсти» одне одного, я через рік їх розпущу. Це факт», – сказав Глава держави під час прес-марафону.

Торкаючись питання співпраці України з Міжнародним валютним фондом, Володимир Зеленський наголосив, що це компетенція не народних депутатів, а уряду.

«Вони (члени уряду. – Ред.) мають нести відповідальність за умови співпраці з Міжнародним валютним фондом і за те, щоб ця співпраця була. Це точно не питання депутатів від «Слуги Народу», – зазначив Президент.

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Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським

10 жовтня 2019 року - 10:38
Прес-марафон з Президентом України Володимиром Зеленським, 10 жовтня 2019 року
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