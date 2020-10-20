Президент закликав фракцію «Слуга Народу» підтримати перезавантаження КСУ

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді та обговорив з народними депутатами необхідність перезавантаження Конституційного Суду.

Під час засідання Глава держави закликав фракцію підтримати дострокове припинення повноважень чинного складу КС.

За словами Президента, якщо не відновити довіру суспільства до Конституційного Суду, країна втратить можливість отримати будь-яку міжнародну фінансову допомогу. Крім того, під загрозою опинилися безвізовий режим України з Європейським Союзом, а також підтримка з боку ЄС, НАТО, Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних партнерів.

Володимир Зеленський наголосив, що неможливо відновити дію антикорупційного законодавства без ухвалення рішення про звільнення суддів Конституційного Суду.

«Будь-яке нове рішення парламенту, яке спробує відновити таку кримінальну відповідальність, буде апріорі непрацюючим. Його навіть не треба буде заново оскаржувати в Конституційному Суді», – сказав Президент.

Глава держави зауважив, що в такому разі будь-яке кримінальне звинувачення за порушення при декларуванні навіть після ухвалення нового закону щодо цього буде абсурдним і не матиме сили.

«Якщо ви проголосуєте за це рішення, ви голосуватимете для народу. В іншому разі ви захищаєте суддів Конституційного Суду», – наголосив Володимир Зеленський.

Також Президент закликав народних депутатів з фракції «Слуга Народу» бути відповідальними під час голосування за проект державного бюджету на 2021 рік. Володимир Зеленський зазначив, що держбюджет має бути ухвалений вчасно.

Глава держави зауважив, що нардепи з фракції «Слуга Народу» мають нагадати українцям, що вони є сучасними політиками нового типу.