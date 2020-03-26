Президент закликав компанії не звільняти працівників – розробляються програми підтримки бізнесу, що постраждав під час карантину

Президент України Володимир Зеленський закликав підприємців не звільняти людей в умовах карантину, адже невдовзі будуть розроблені державні програми підтримки громадян і бізнесу, які постраждали внаслідок обмежувальних заходів, запроваджених через поширення коронавірусу.

Відповідаючи на запитання журналістів після засідання фракції «Слуга Народу», Глава держави зауважив, що таких програм готується декілька й вони будуть розраховані на різні верстви населення.

«Будь ласка, не звільняйте людей, ми вас будемо підтримувати – маленький, середній бізнес. Не звільняйте людей», – сказав Президент.

Він зазначив, що наразі зусилля влади також спрямовані на забезпечення лікарів і медичних закладів усім необхідним для боротьби з поширенням коронавірусу. Так, до Китаю вирушають літаки, які мають доправити в Україну ПЛР-тести, засоби захисту, зокрема медичні маски.

«Нам потрібно мільйони масок. Ми повністю підготували інфраструктуру, як саме мільйони масок будуть доставлені в Україну. Окремо ми будуємо структуру й домовилися з багатьма готелями в Україні: якщо в нас не вистачатиме місць, будемо робити такі місця для обсервації», – повідомив Глава держави.

Президент укотре закликав громадян уникати скупчень людей та дотримуватися карантину.

«Це – безпека нашої країни, тому, будь ласка, проводьте час удома зі своїми сім’ями. Що менше людей, особливо похилого віку, буде на вулиці, то більше шансів у нашої країни швидко пройти коронавірус», – заявив Володимир Зеленський.

Глава держави також наголосив, що готуються програми для підтримки соціально незахищених верств населення в умовах поширення COVID-19.