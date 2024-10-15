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Президент закликав українців об’єднатися навколо спільної мети – перемоги України

16 жовтня 2024 року - 14:31

Президент закликав українців об’єднатися навколо спільної мети – перемоги України

На шляху до реалізації Формули миру та Саміту миру Україна має бути сильною, об’єднаною та свідомою. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.

Глава держави наголосив, що Росія має назавжди втратити контроль над Україною й навіть таке бажання. Задля цього всі українці мають працювати й служити єдності країни та єдності з партнерами України.

«Ми не воюємо одне з одним. Ми воюємо з Росією. Це наш ворог. Воюємо з ними на полі бою, у міжнародних відносинах, в економіці, в інформаційній сфері, у людських серцях. Вони ворог. Всередині України ворогів немає», – сказав Володимир Зеленський.

Президент закликав українців та українок працювати разом заради України й перемоги.

«Якщо втратимо єдність в Україні – ми точно втратимо єдність у Європі. Якщо втратимо єдність у Європі – ми точно втратимо підтримку світу. Всі дивляться на нас. Якщо втратимо підтримку світу – ми програємо в цій війні, як було століття тому», – наголосив Глава держави.

Саме План перемоги, на думку Володимира Зеленського, серед іншого дає змогу всім об’єднатися ще більше навколо спільної мети.

«Хай наша спільна робота загалом, за Планом перемоги якнайшвидше обернеться миром для України. Я дякую всім вам, дякую, хто з Україною! Пишаюсь всіма нашими людьми», – підсумував Президент.

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