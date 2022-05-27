Президент: Завдяки журналістам вдалося об'єднати українське суспільство й увесь світ

Президент Володимир Зеленський висловив подяку всій журналістській спільноті за об’єктивне висвітлення подій в Україні з перших днів повномасштабного російського вторгнення та за донесення правдивої інформації до людей у різних куточках світу. Про це Глава держави сказав під час онлайн-зустрічі в аналітичному центрі Foreign Policy Community of Indonesia

«Я хочу, щоб мій голос чув світ. І тільки завдяки журналістам нам вдалося об'єднати світ, і ми об'єдналися самі всередині нашої держави», – констатував Президент.

За його словами, у цій боротьбі України з російською агресією чесні та правдиві журналісти мають не менше значення, ніж зброя.

Володимир Зеленський розповів, що був вражений тим, що з перших днів війни шість тисяч представників медіа з різних держав постійно працювали у спорожнілому Києві.

«Я ніколи не бачив такого: порожнє місто, цивільні виїхали, військові воювали і всюди були журналісти. Вони зробили свою велику роботу», – сказав він.

Водночас Глава держави наголосив: війна не закінчилась, у деяких районах триває активна стадія бойових дій, а десь усе тільки починається. Тож Володимир Зеленський закликав журналістів продовжувати роботу з висвітлення подій в Україні та донесення світу правдивої інформації, адже це наближає перемогу нашої держави.

«Я хочу попросити не кидати нас, бо ви є мостами між Україною й іншими державами. Ця інформація зберігає нам життя. Це те, без чого не можна прожити. Це велика робота, і я дякую всій журналістській спільноті. Тут немає жодних наказів – просто говоріть те, що ви бачите. Говоріть правду, і, я впевнений, тоді ми переможемо. Бо правда все одно переможе», – закликав Володимир Зеленський.

Президент також висловив співчуття рідним і близьким представників ЗМІ – журналістів, операторів, техніків, які загинули під час цієї війни.