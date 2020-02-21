Президент: Жодну шахту не можна ліквідувати, поки працівники не отримають іншої безпечної роботи з гідною оплатою

Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності створення Національної програми справедливої трансформації вугільних регіонів, яка передбачатиме перекваліфікацію та нові робочі місця для шахтарів, вирішення питання доступу до освіти для дітей гірників, а також налагодження сервісів у шахтарських містах.

Виступаючи на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України, Володимир Зеленський зазначив, що ключова цінність – це люди, а тому реформа вугільних регіонів має бути справедливою.

За словами Глави держави, такі зміни – тривалі, і впродовж цього часу країна потребуватиме вугілля. Але поступово держава повинна створити соціально-економічні можливості для розвитку вугільних регіонів.

«Для цього Міністерством розвитку громад і територій буде розроблена Національна програма справедливої трансформації вугільних регіонів. Її головний принцип такий: жодна шахта не може бути закрита чи ліквідована, поки люди не отримають нової роботи – безпечної та з гідною оплатою. Спочатку нові робочі місця для цих людей. І тільки потім починаємо говорити про інше», – заявив Володимир Зеленський.

Також реалізація програми має вирішити проблему доступу до освіти для дітей шахтарів – шляхом створення стипендіального фонду.

Президент нагадав, що нещодавно він відвідав шахту «Межирічанська» на Львівщині, й гірники скаржилися на те, що місцева школа перебуває в жахливому стані. Під час наради Глава держави поставив завдання віце-прем’єр-міністру – міністру розвитку громад і територій України Денису Шмигалю забезпечити ремонт школи до 1 вересня.

Він також наголосив на необхідності проведення аудиту стану інших шкіл у шахтарських регіонах.

За словами Президента, Національна програма має бути спрямована також на турботу про літніх людей, зокрема йдеться про дострокову пенсію та розвиток сучасної інфраструктури і сервісів у шахтарських містах.

Крім того, під час наради Володимир Зеленський підтримав пропозицію представників галузі щодо створення Державного комітету з вугільної промисловості.

Президент наголосив, що міністр інфраструктури має приділити окрему увагу ремонту доріг у невеликих шахтарських населених пунктах.

Також Глава держави звернувся до віце-прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати можливість організації робочих поїздок шахтарськими містечками з метою вивчення їхнього стану.

Учасники наради – представники підприємств галузі зверталися до Президента з проблемними питаннями та проханнями щодо їхнього вирішення. Володимиру Зеленському передали звернення, де викладено перелік питань, які, на думку шахтарів, потребують розв’язання.