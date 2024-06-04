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Робочий візит Президента України до Держави Катар
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Президент зустрівся з Еміром Катару

5 червня 2024 року - 21:04

Президент зустрівся з Еміром Катару

У межах візиту до Катару Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Еміром країни шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Глава держави подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та всіх ключових резолюцій ООН щодо засудження повномасштабної російської агресії.

«Розраховую на подальшу солідарність Катару з нашою державою в цей історичний момент», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив важливість підтримки Української формули миру з боку Катару. Він також розповів про підготовку Глобального саміту миру, однією з тем якого буде звільнення полонених і повернення депортованих українців.

Глава Української держави подякував Катару за сприяння в поверненні насильно вивезених Росією українських дітей, а також відзначив його участь у відповідній Міжнародній коаліції. Сторони домовилися продовжити співпрацю в цьому напрямі.

Під час зустрічі обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботу експортного коридору в Чорному морі. Президент подякував Катару за участь в ініціативі «Зерно з України» та виділення коштів на її реалізацію.

Володимир Зеленський запросив Еміра Катару відвідати Україну з візитом.

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Робочий візит Президента України до Держави Катар

5 червня 2024 року - 21:00
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