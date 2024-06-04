Президент зустрівся з головою Національних зборів Франції

У Парижі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Національних зборів Франції Яель Брон-Піве й очільниками комітетів.

Глава держави подякував за підтримку України з боку французького парламенту та всієї Франції, а також відзначив важливість двосторонньої безпекової угоди, яку країни підписали в лютому цьогоріч.

Президент наголосив на важливості реалізації ініціативи Франції щодо запровадження нового режиму санкцій ЄС для боротьби з російською дезінформацією та дестабілізацією Європи.

Під час зустрічі також обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

Окрему увагу приділили євроінтеграційним пріоритетам України, зокрема очікуваному ухваленню переговорних рамок для фактичного початку перемовин про вступ нашої держави до ЄС.