Президент зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський напередодні в Києві провів зустріч із державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Камероном.

Глава держави подякував уряду Великої Британії за найбільший пакет оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів, про який оголосили минулого тижня.

«Надання цього пакета, разом із надважливим рішенням США про допомогу, має велике значення для нас у цей ключовий момент», – сказав Володимир Зеленський.

Президент поінформував про ситуацію на фронті й наголосив: важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів.

Особливу увагу під час зустрічі приділили підготовці до важливих міжнародних заходів, що відбудуться незабаром: саміту «Групи семи» в Італії, інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, саміту НАТО у Вашингтоні та четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.