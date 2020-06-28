Президент зустрівся з найкращими випускниками закладів середньої освіти: Дуже пишаюся, що є такі талановиті молоді люди

У Міжнародний день молоді Президент Володимир Зеленський зустрівся з випускниками закладів загальної середньої освіти 2019/2020 навчального року, які набрали найбільше балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Глава держави зазначив, що ознайомився з інформацією про успішність кожного з присутніх і їхніми результатами ЗНО.

«Дуже пишаюся, що є такі дорослі, талановиті випускники й випускниці. Ви молодці. Тому я із задоволенням хотів з вами поспілкуватися, привітати вас. Одна надія на таких, як ви. Тому що нове покоління – це не просто молоді люди, а освічені люди, носії знань», – сказав Володимир Зеленський.

Президент звернув увагу на те, що серед учасників зустрічі – випускники шкіл з різних регіонів, що свідчить про якісну освіту у різних куточках країни.

«Це дуже круто, що є (випускники. – Ред.) з усієї України. Це говорить про те, що стереотип, що тільки в столицях найрозумніші, – помилковий. Зараз ми бачимо свідчення цього», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що успішність учнів залежить не тільки від їхньої працьовитості та наполегливості, а й від їхніх батьків, учителів та репетиторів. Глава держави висловив сподівання, що до кінця його каденції ситуація з оплатою праці педагогічних працівників зміниться на краще.

«Наші вчителі повинні більше заробляти, і під кінець каденції всі повинні це відчувати. Люди, які передають знання, мають бути щасливими та не думати про побутові речі чи де і як підзаробити», – зауважив він.

Глава держави поцікавився у присутніх, до якого університету вони планують вступати, ким мріють стати, яким було навчання у школах, чого бракувало навчальному процесу.

Особливий акцент у розмові було зроблено на розвитку науки та наукової діяльності в Україні. Діти зазначили, що після отримання освіти багато хто хотів би продовжити діяльність на батьківщині.

Президент погодився з тим, що держава має докладати зусиль для сталого розвитку різних галузей економіки й напрямів суспільної діяльності, а не робити це лише тоді, коли в цьому з’являється нагальна потреба, як, наприклад, модернізація армії фактично під час війни, забезпечення системи охорони здоров’я у розпал епідемії коронавірусу.

«Ми повинні на державному рівні це робити, щоб вмовити вас не їхати. Ми повинні робити все, щоб дійсно були такі економічні умови, щоб ви могли тут залишитися й знайти гарну роботу – і не лише в Києві», – наголосив Володимир Зеленський.

Він також підтримав ініціативу надання президентських стипендій учням, які набрали максимальну кількість балів під час ЗНО.

Присутній на зустрічі виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет обговорив з молоддю питання реформування освітньої галузі України, поліпшення науково-практичної бази та налагодження практичної співпраці шкіл, особливо старших класів, з вишами, «щоб діти мали змогу відчути, куди вони можуть спрямувати отримані знання й де використовувати їх надалі».

Випускники висловилися за доступність для учнів участі в реалізації освітніх проектів, наприклад таких, як «Всеукраїнська школа онлайн».

Випускник Перегінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Рожнятівської районної ради Івано-Франківської області Олександр Люклян зазначив, що мріяв потиснути руку Президенту й тому дуже радий зустрічі з ним.

«Я ніколи не очікував, що мрія здійсниться так швидко. Мені дуже сподобалося… Все пройшло у дружній атмосфері», – сказав він.

Випускник Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій Загородній зауважив, що Володимир Зеленський під час зустрічі уважно вислухав пропозиції молоді.

«Він – людина ініціативна, яка може вислухати, підтримати. Я сподіваюся, що така тенденція тільки продовжиться, і ми зможемо дійсно щось змінити», – зауважив Андрій.

Випускниця Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка Софія Савчук висловила задоволення зустріччю з Президентом і тим, що її праця та високі результати зі ЗНО «оцінені на державному рівні». «Надзвичайно приємно, адже це велика праця упродовж всіх одинадцяти років», – зазначила вона.

На згадку про зустріч учні отримали від Глави держави та в. о. міністра президентські годинники та річний безлімітний абонемент на відвідування «Музею науки Малої академії наук України», який у вересні розпочне роботу на території ВДНГ.