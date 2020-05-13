Президент зустрівся з підприємцями Чернігівщини

Під час робочої поїздки в Чернігівську область Президент України Володимир Зеленський обговорив з представниками бізнесу проблеми, які турбують підприємців.

«Мені щойно подарували книжку «Чернігів – місто легенд». Ми тут для того, щоб Чернігів був не тільки містом легенд, а й містом реальності»,– зауважив Глава держави, починаючи діалог.

Він закликав місцевих підприємців розповісти, чим держава може допомогти бізнесу Чернігівщини.

Представники бізнесу поскаржилися на високе спеціальне ввізне мито в розмірі 18% на сировину, що збільшує собівартість продукції.

Володимир Зеленський телефоном звернувся до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка щодо розв’язання цієї проблеми.

«Міністерство економіки узагальнило це питання – і це була помилка. Не треба узагальнювати. Треба скасовувати це мито. Вирішення цього питання зрозуміле, і ми це зробимо», – зазначив Глава держави.

Представники легкої промисловості наголосили, що для їхньої галузі найважливіше – це збереження робочих місць. Але внутрішній ринок України, де обсяг споживання сягає щонайменше 170 млрд грн, сьогодні заповнений контрабандою та секонд-хендом, а частка продукції вітчизняних виробників – 15-20%.

Підприємці закликали владу при закупівлі засобів індивідуального захисту надати пріоритет українським виробникам, які переорієнтувалися на виготовлення цієї продукції через епідемію коронавірусу. Президент України особисто контролював це питання. Він зауважив, що ДП «Медичні закупівлі України» незабаром розпочне закупівлю засобів індивідуального захисту насамперед в українських виробників.

Глава держави пояснив, що від початку епідемії коронавірусу через повну відсутність в українських лікарнях та аптеках засобів індивідуального захисту було ухвалено рішення закуповувати медичні товари за кордоном через спеціальний фонд. Але коли закупівлі медзасобів були передані в Міністерство охорони здоров’я, пріоритетом стали національні виробники.

«МОЗу поставили завдання № 1: зустрітися з вітчизняними виробниками, які повинні були за цей час переорієнтуватися на своє виробництво, і працювати насамперед з нашими виробниками», – наголосив Володимир Зеленський.

Представники аграрного бізнесу просили про доступні кредити, сприяння у збільшенні експорту, поліпшенні логістики на внутрішньому ринку тощо.