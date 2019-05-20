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Президент зустрівся з родинами військових ЗСУ та Нацгвардії, які загинули за підозрілих обставин

26 червня 2019 року - 18:31

Президент зустрівся з родинами військових ЗСУ та Нацгвардії, які загинули за підозрілих обставин

26 червня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родинами військовослужбовців Збройних сил і Національної гвардії України, які у різні роки загинули за підозрілих обставин і яких слідчі органи визнали самогубцями.

Присутні на зустрічі члени родин загиблих наголошували, що смерть їхніх рідних намагаються видати за самогубство попри те, що у деяких випадках на тілах були виявлені сліди побиття, вогнепальних поранень. Подекуди є свідки вбивства й навіть відомі імена тих, хто його скоїв.

«Особисто я зіштовхнувся з цим восени минулого року, коли одного з моїх товаришів по службі вбили, потім повісили і списали на банальне самогубство. Ми зіткнулися із замкненим колом і відсутністю об’єктивного розслідування», – розповів колишній військовослужбовець Сергій Ульянов.

Глава держави взяв порушені питання під особистий контроль та дав відповідні доручення заступнику керівника Офісу Президента України Руслану Рябошапці.

«Якщо ми зможемо досягти повного, всебічного та об’єктивного розслідування окремих випадків, то це допоможе зрушити з місця й інші розслідування, які, на вашу думку, є недостовірними. Я вимагатиму від ДБР, Національної поліції, органів прокуратури та інших правоохоронних органів максимально оперативно та об’єктивно розслідувати загибель кожного воїна», – зазначив Президент.

Зі свого боку Руслан Рябошапка запропонував найближчим часом влаштувати зустріч родин загиблих військовослужбовців з керівниками правоохоронних органів, військових формувань ЗСУ й Національної гвардії, Військової служби правопорядку, Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ, щоб вони пояснили ситуацію зі станом розслідування таких трагедій та їхніми соціально-правовими наслідками.

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