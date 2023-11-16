Президент зустрівся зі студентами Маріупольського державного університету: Ви – обличчя української незламності

З нагоди Дня студента Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі студентами та викладачами Маріупольського державного університету, який у квітні 2022 року відновив роботу на базі Київського національного університету будівництва і архітектури в столиці.

До повномасштабного російського вторгнення в Маріупольському університеті навчалося близько 5 тисяч студентів, зокрема й іноземних, працювало 500 викладачів та інших співробітників.

Під час візиту до цього вишу Глава держави ознайомився зі станом справ в університеті, у новому приміщенні якого ще тривають ремонтні роботи, із планами його розвитку. Володимир Зеленський відвідав аудиторії та приймальну комісію, де залишив мотивувальний напис для абітурієнтів і студентів. Президентові також продемонстрували університетську лабораторію кібербезпеки.

Ректор МДУ Микола Трофименко розповів Главі держави, що після початку російської агресії було знищено та розграбовано практично всю матеріально-технічну базу вишу, 18 студентів і викладачів загинули, про понад 250 людей інформація невідома. Частина студентів і працівників до 15 березня залишалася в Маріуполі, вони були змушені виживати під постійними ворожими обстрілами без води, їжі та медичної допомоги.

Ректор МДУ також поінформував Володимира Зеленського, що після переміщення до Києва колектив вирішив відбудувати сучасний заклад вищої освіти з новою філософією та водночас зберегти ідентичність університету, стати «ще більш маріупольським», зберегти пам’ять про трагедію міста й бути амбасадором Маріуполя в Україні та світі. Зокрема, новим символом закладу став голуб, який асоціюється з площею Свободи в Маріуполі.

Під час спілкування зі студентами Президент зазначив, що йому приємно сьогодні перебувати серед маріупольців, які зберігають дух свого університету.

«Мені здається, ваш університет – він особливий. Це простір знань, пам’яті, гідності, і те, що я там прочитав – «Незламний кампус» – я думаю, що це про вас. Кампус 21-го сторіччя – це загалом такий підхід до нашої держави. Ви – обличчя студентства нашої країни, обличчя незламного студентства», – наголосив він.

Молоді люди поцікавилися, чи очікується підвищення стипендій студентам. За словами Глави держави, уряд України має таке завдання, опрацьовуються можливості для відповідного рішення.

«Щодо стипендій – таке завдання в уряду є. Ми це обговорювали з Міністерством. Ми попрацюємо над тим, щоб збільшити наступного року обсяг стипендій», – сказав Володимир Зеленський.

Студенти також запитали про спрощення процедури їхнього виїзду за кордон з метою навчання та стажування, щоб набути нових знань і вмінь. Президент у відповідь акцентував на важливості уникнення чинників, які створювали б психологічну напругу між військовими на фронті та цивільними. Тож у питанні виїзду за кордон, на його переконання, потрібно знайти справедливе рішення.

«Окремі програми, за якими люди немобілізаційного віку, науковці для розвитку або здобуття знань, які потрібні Україні... Я вважаю, що Міністерство має опрацювати й дати вам змогу принести ці знання в Україну», – переконаний Глава держави.

Відповідаючи на запитання студентів про стимули для повернення українців, зокрема молоді, з-за кордону, Володимир Зеленський зазначив, що для цього насамперед важливі питання безпеки та створення нових робочих місць із гідними умовами для роботи, і над цим сьогодні працює наша держава.

Зі свого боку міністр освіти і науки Оксен Лісовий додав, що важливим стимулом для повернення молоді в Україну також має бути підвищення якості освіти, і для цього вже напрацьовано низку конкретних кроків. Зокрема, триває робота над посиленням автономії закладів вищої освіти, розширенням прав і можливостей студентів, контролю над якістю освітнього процесу та навчальних програм.

Президент побажав студентам і викладачам Маріупольського державного університету в майбутньому повернути створений новий простір у Києві до рідного міста.

«Можна змінити стіни, але точно не зміниш своєї природи, своєї держави. Знищити вас не змогли й не зможуть. І перемогти також нас не зможуть. Так, непросто. Але хто обіцяв, що буде просто? Але точно буде перемога, і це залишиться в історії. Бажаю вам перемоги! Слава Україні!» – сказав Глава держави наприкінці зустрічі.