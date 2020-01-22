Президенти України й Туреччини підписали спільну заяву про пріоритетні завдання розвитку двостороннього партнерства

Президент України Володимир Зеленський та Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган підписали спільну заяву за результатами восьмого засідання Стратегічної ради високого рівня.

Документ підтверджує незмінність підтримки Туреччиною суверенітету та територіальної цілісності України та визначає пріоритетні завдання в усіх сферах розвитку українсько-турецького стратегічного партнерства (зокрема політичній, безпековій, військовій, торговельно-економічній та оборонно-промисловій), реалізація яких сприятиме посиленню прагматичної складової стратегічного партнерства між двома країнами.

Також у присутності президентів України та Туреччини була підписана низка міжурядових документів.

Зокрема, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов і міністр торгівлі Турецької Республіки Рухсар Пекджан підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо переговорів про Угоду про зону вільної торгівлі.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і заступник міністра внутрішніх справ Туреччини Мухтерем Індже підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Документ передбачає взаємне визнання з подальшим обміном дійсних національних посвідчень водія для громадян України й Туреччини, які постійно або тимчасово проживають на території держави іншої договірної сторони.

«Приємно відзначити й укладену угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Це створює кращі умови для наших громадян», – наголосив Володимир Зеленський.

Також було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Президенцією з управління на випадок катастроф та надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Турецької Республіки. Документом передбачено посилення співпраці в галузі запобігання катастрофам і надзвичайним ситуаціям та ліквідації їхніх наслідків.

Крім того, голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов та Директор дирекції державних архівів при Президенті Туреччини Угюр Унал підписали Протокол про співробітництво. Документ налагоджує, посилює та розвиває взаємовигідний і конструктивний діалог між архівними установами України та Туреччини.

Також, як повідомив Володимир Зеленський, за результатами сьомого засідання комісії з питань оборонно-промислового співробітництва було визначено пріоритетні напрями у цій перспективній сфері.

«Сьогодні ухвалено важливу угоду про військово-фінансову співпрацю, за якою українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів. Ми щиро вдячні за це», – сказав Глава Української держави.

У присутності президентів України та Туреччини міністри оборони двох країн підписали угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про військово-фінансове співробітництво, а також Протокол між урядами України та Туреччини про втілення фінансової допомоги.

Документами передбачається виділення турецькою стороною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько $36 млн) для придбання турецьких товарів військового та подвійного призначення.