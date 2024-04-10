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Робочий візит Президента України до Литовської Республіки для участі в саміті Ініціативи трьох морів
Робочий візит Президента України до Литовської Республіки для участі в саміті Ініціативи трьох морів

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Президенти України та Чехії обговорили оборонну допомогу

11 квітня 2024 року - 15:47

Президенти України та Чехії обговорили оборонну допомогу

У межах візиту до Вільнюса для участі в 9-му саміті Ініціативи трьох морів Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Чеської Республіки Петром Павелом.

Президент України подякував Главі Чеської держави за непохитну підтримку України в протидії російській агресії.

«Дякую за ініціативи Чехії на підтримку України. Дякуємо за військову допомогу, яку ми отримали», – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили оборонну підтримку України та посилення співпраці в галузі ОПК.

Президент України докладно поінформував чеського колегу про ситуацію на фронті, обстріли енергетичної інфраструктури з боку держави-агресорки РФ та потреби нашої країни в енергообладнанні.

Співрозмовники також обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру та майбутнє членство України в ЄС і НАТО.

Окрему увагу приділили укладенню між Україною та Чехією двосторонньої безпекової угоди.

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Робочий візит Президента України до Литовської Республіки для участі в саміті Ініціативи трьох морів

11 квітня 2024 року - 13:41
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