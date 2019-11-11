Президенти України та Естонії підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці між країнами

Президент України Володимир Зеленський і Президент Естонії Керсті Кальюлайд за результатами зустрічі підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці.

Спільна заява

Президента України Володимира Зеленського та

Президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд

26 листопада 2019 року

м. Таллінн

Президент України Володимир Зеленський та Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд зустрілися сьогодні в Таллінні під час офіційного візиту Президента України до Естонії.

Президенти відзначили далекосяжні двосторонні відносини та значний потенціал для подальшого розвитку співробітництва. Побудувавши міцне партнерство, Україна та Естонія поділяють бачення щодо єдиної та вільної Європи.

Президент Кальюлайд підтвердила незмінність підтримки суверенітету й територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Президенти підтвердили свою тверду прихильність до міжнародного права та основних принципів міжнародних відносин. Вони закликали Російську Федерацію скасувати незаконну окупацію Криму та припинити свою агресію, що триває на Донбасі.

Президенти домовилися активізувати двосторонню співпрацю на міжнародній арені, особливо під час непостійного членства Естонії в Раді Безпеки ООН на 2020-2021 роки, з метою сприяння мультилатералізму, повазі до міжнародного права, демократії, прав людини та верховенства права, також з огляду на наслідки російської агресії проти України.

Президент Зеленський підкреслив важливість гуманітарної, фінансової, технічної та іншої допомоги, яку надає Естонія, зокрема здійснення медичної реабілітації українських військовослужбовців, поранених на Донбасі.

Президенти погодилися, що комплексні реформи в Україні покращують рівень життя українців, ділове середовище та забезпечують стійке економічне зростання. Таким чином, Україна зробить вагомий внесок у європейську безпеку та добробут. Президент Кальюлайд підтвердила намір Естонії продовжувати підтримку програми реформ в Україні та наголосила на важливості верховенства права як наріжного каменя розвитку та успіху України.

Президенти домовилися активізувати співпрацю в галузі електронного урядування та діджиталізації публічного сектору, серед іншого шляхом використання відповідного досвіду та лідерства Естонії у цих сферах.

Президенти підтвердили європейські прагнення України та погодилися з важливістю використовувати повною мірою потенціал Угоди про асоціацію, продовжуючи виконувати свої зобов'язання, поглиблюючи галузеву інтеграцію та наближення регуляторних норм між Україною та ЄС.

Президенти позитивно оцінили процес консультацій щодо майбутнього ініціативи Східного партнерства та погодилися з важливістю визначення стратегічних цілей його розвитку, підтвердивши прихильність до принципів диференціації, інклюзивності та обумовленості.

Президент Зеленський висловив подяку Естонії за цінну підтримку євроатлантичних прагнень України, а також за постійну підтримку Естонією зусиль України у реформуванні свого сектору безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО, у військовій підготовці та співпраці у сфері кібербезпеки.

Президенти підкреслили необхідність подальшої співпраці у галузі енергетичної безпеки та наголосили на важливості досягнення домовленостей під час тристоронніх газових переговорів з урахуванням інтересів України як транзитної країни для експорту газу.

Президенти констатували, що гуманітарна та культурна співпраця залишається важливою частиною двостороннього порядку денного та буде спрямована на сприяння міжлюдським контактам, розробці нових ініціатив та реалізації спільних проектів у сферах освіти, охорони здоров’я, туризму тощо.