Президенти України та Франції скоординували позиції заради наближення справедливого й тривалого миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб скоординувати позиції.

Глава Української держави подякував за підтримку та спільну роботу для досягнення справедливого й тривалого миру.

Зокрема, обговорили результати онлайн-зустрічі лідерів щодо підтримки України, яка відбулася в суботу під співголовуванням Прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та Президента Франції Емманюеля Макрона. Президенти України та Франції відзначили, що кількість країн, які готові докласти зусилля заради наближення миру, збільшується.

Окремо під час розмови йшлося про пропозицію США щодо безумовного 30-денного припинення вогню. Україна погодилася на неї одразу, але, щоб перейти до реалізації цієї пропозиції, Росія має перестати висувати умови.

Крім того, лідери приділили особливу увагу роботі команд над формуванням чітких гарантій безпеки. Україна підтримує позицію Франції щодо цього питання.

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон також скоординували наступні кроки й контакти з партнерами.