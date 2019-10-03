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Звернення Президента України Володимира Зеленського
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Президенти України та Латвії розпочали зустріч у Ризі

16 жовтня 2019 року - 11:40

Розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського, який перебуває з офіційним візитом у Латвійській Республіці, з Президентом Латвії Егілсом Левітсом.

Офіційна церемонія зустрічі відбулася біля Ризького замку – резиденції Президента Латвійської Республіки.

Глави держав оглянули стрій роти почесної варти. Пролунали державні гімни України та Латвійської Республіки.

Після завершення зустрічі відбудуться переговори української та латвійської делегацій під головуванням президентів двох країн.

За результатами зустрічі заплановане спілкування Володимира Зеленського та Егілса Левітса з представниками засобів масової інформації.

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