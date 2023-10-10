Президенти України та Румунії ухвалили Спільну декларацію

Президент України Володимир Зеленський і Президент Румунії Клаус Йоханніс за результатами зустрічі в Бухаресті підписали Спільну декларацію.

Підписання відбулося за результатами двосторонніх перемовин делегацій на чолі з лідерами України та Румунії.

«Щойно ми підписали двосторонню декларацію, яка фіксує ключові речі нашої взаємодії – і безпекову, зокрема в регіоні Чорного моря, і підтримку нашої Формули миру, і розширення нашої економічної та логістичної взаємодії», – розповів Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Клаусом Йоханнісом у Бухаресті.

Як зазначив Президент України, у документі також відображені питання транспортних зв’язків, спрощення процедур перетину кордону, відкриття нових українсько-румунських пунктів пропуску та підходи сторін у взаємодії з національними спільнотами.

Окремо у Спільній декларації глави держав констатували, що поділяють бачення відносин між Україною та Румунією як стратегічного партнерства, заснованого на принципах добросусідства, спільних демократичних цінностях і повазі до міжнародного права.

«Ми вирішили розбудовувати стратегічне партнерство між Україною та Румунією й попросили наші команди невідкладно розпочати роботу над цим», – йдеться в документі.

Зі свого боку Президент Румунії зазначив, що лідери двох держав розпочали конкретний процес виведення відносин між Україною та Румунією на рівень стратегічного партнерства, і підписаний документ окреслює принципові межі подальшої співпраці двох країн.

«Сьогодні ми зосереджуємося на допомозі Україні, щоб перемогти у війні. Але як сусіди й партнери маємо й зобов’язані розглядати наші відносини в довгостроковій перспективі», – наголосив Клаус Йоханніс.

У Спільній декларації президенти рішуче засудили агресивну війну Російської Федерації, що триває проти України, і погодилися з необхідністю продовження допомоги Україні, доки це буде необхідно. Крім того, сторони висловили повну підтримку Формули миру Президента Володимира Зеленського, відзначили зацікавленість Румунії в залученні до реалізації низки пунктів Формули та закликали всі держави підтримати процес імплементації цієї ініціативи.

Володимир Зеленський і Клаус Йоханніс у документі відзначили готовність поглиблювати співпрацю щодо зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні, підтримали зусилля стосовно подвоєння до 4 млн тонн на місяць обсягів транзиту через Румунію та домовилися підтримувати координацію щодо транзиту українського зерна через Румунію.

Президенти погодилися з пріоритетністю підготовки українських пілотів на F-16 навчальному центрі у Румунії.

Сторони також наголосили на необхідності притягнення до повної відповідальності всіх винних у злочині агресії в Україні, та констатували, що санкції проти Російської Федерації мають бути збережені й посилені. Окремо було акцентовано на важливості спільних зусиль для протидії російській дезінформації та пропаганді.

Крім того, у документі президенти відзначили важливість участі Румунії в реалізації проєктів з відновлення України. Було задекларовано тверду підтримку з боку Румунії просування нашої держави до членства у Європейському Союзі, зокрема необхідність ухвалення до кінця 2023 року політичного рішення щодо відкриття переговорів про вступ до ЄС України та Молдови.

Крім того, глави держав заявили про підтримку інтеграції України до НАТО, а також привітали готовність Румунії розпочати переговори щодо двосторонньої безпекової угоди в межах Спільної декларації G7.