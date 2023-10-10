Спільна заява Президента України Володимира Зеленського і Президента Румунії Клауса Йоханніса

Президент України Володимир Зеленський відвідав Румунію з офіційним візитом на запрошення Президента Румунії Клауса Йоханніса.

Президенти України та Румунії провели переговори, за підсумками яких:

- підкреслили, що вони поділяють бачення відносин між Україною та Румунією на рівні стратегічного партнерства, заснованого на принципах добросусідства, спільних демократичних цінностей та повазі до міжнародного права. Вирішили започаткувати розбудову стратегічного партнерства між Україною та Румунією й доручили командам невідкладно розпочати відповідну роботу;

- домовилися про подальшу інтенсифікацію зусиль, спрямованих на розвиток міцних і всеосяжних відносин між Румунією та Україною, заснованих на взаємній довірі, повазі та солідарності; у цьому контексті підтвердили свою прихильність позитивному, передбачуваному, спрямованому на перспективну, з конкретними проєктами порядку денному співпраці між Румунією та Україною, який слід здійснювати в конструктивному дусі;

- підтвердили безумовну підтримку та відданість суверенітету, незалежності, єдності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами. Україна вдячна Румунії за значний пакет оборонної допомоги, наданий з початку широкомасштабного вторгнення;

- рішуче засудили загарбницьку війну Російської Федерації, що триває проти України, та погодилися з обов’язковістю продовження практичної допомоги Українській державі стільки, скільки це буде необхідно для досягнення перемоги над державою-агресором та встановлення всеосяжного, справедливого й сталого миру;

- висловили повну підтримку Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Президенти позитивно відзначили особливий інтерес і участь Румунії у пунктах «Продовольча безпека» та «Радіаційна та ядерна безпека» Формули миру й закликали всі держави, які поважають норми міжнародного права та принципи Статуту ООН, підтримати процес імплементації цієї ініціативи;

- підтвердили спільні наміри використовувати всі доступні міжнародні формати для відновлення територіальної цілісності України, включно з міжнародною Кримською платформою;

- відзначили готовність продовжувати та поглиблювати співпрацю з питань зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні, реагувати на виклики та наслідки російської збройної агресії, а також забезпечувати свободу судноплавства в Чорному морі. У цьому контексті привітали успішну першу Чорноморську безпекову конференцію міжнародної Кримської платформи, організовану спільно Україною та Румунією в Бухаресті у квітні 2023 року, і висловили бажання, щоб конференція стала щорічною;

- підкреслили, що наразі Україна та Румунія спільно роблять критичний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки шляхом забезпечення транзиту української сільськогосподарської продукції через територію Румунії. Президенти підтримали поточні скоординовані зусилля щодо подвоєння обсягів транзиту через Румунію з 2 млн тонн до 4 млн тонн на місяць;

- привітали відкриття найближчим часом нового залізничного маршруту для транзиту зерна з України, який забезпечить з’єднання з румунськими портами. Високо оцінили готовність Румунії нарощувати експортний потенціал продукції українського походження;

- домовилися підтримувати тісну, прозору, передбачувану та принципову координацію щодо транзиту українського зерна через Румунію, продовжувати добросовісно знаходити спільні рішення та швидко і в повному обсязі імплементувати вже узгоджені домовленості;

- підкреслили важливість покращення сполучення між Румунією та Україною, зокрема шляхом розвитку наявної транспортної інфраструктури, полегшення перетину кордону та усунення вузьких місць, а також створення нових пунктів перетину кордону;

- високо оцінили багатовимірну допомогу Румунії для забезпечення потреб України та українських громадян із перших днів повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації та відзначили важливість продовження такої підтримки;

- погодилися з важливістю початку навчання українських пілотів у спеціальному навчальному центрі F-16 у Румунії та погодилися, що українські пілоти будуть включені до першої хвилі такого навчання. Президенти відзначили, що це поряд з участю українських військових в інших навчальних центрах у Румунії є вагомим внеском Румунії у зміцнення обороноздатності України;

- рішуче засудили тяжкі злочини та звірства, скоєні російськими військовими та офіційними особами, включно з навмисними та невибірковими атаками на цивільне населення та цивільну інфраструктуру України, інші воєнні злочини та злочини проти людяності. Президенти підтвердили необхідність притягнення до відповідальності за всі злочини, скоєні в Україні, зокрема за злочин агресії. У цьому контексті привітали розслідування, які проводяться Міжнародним кримінальним судом, діяльність Спільної слідчої групи та створення Міжнародного центру з переслідування за злочини агресії проти України, а також діяльність Основної групи держав, які мають на меті віднайдення найбільш правильного правового рішення для створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії в Україні;

- рішуче засудили навмисні та систематичні атаки Росії на цивільну інфраструктуру, включно з українськими портами на р. Дунай, які мали вплив на обидва береги Дунаю, становлять серйозну загрозу безпеці громадян і є воєнними злочинами, які ще більше підривають українську економіку, продовольчу безпеку, зокрема на глобальному рівні, та порушують вільне судноплавство на Дунаї та в Чорному морі;

- підкреслили, що санкції, запроваджені ЄС і міжнародною спільнотою проти Російської Федерації, мають бути збережені та посилені до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України, включно з територією Автономної Республіки Крим;

- погодилися з важливістю проведення ефективної політики ізоляції Російської Федерації як держави-агресора в межах міжнародних організацій;

- відзначили важливість приєднання Румунії до групи країн – засновниць Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (під егідою Ради Європи);

- підтвердили важливість участі Румунії в реалізації проєктів з реконструкції та відновлення України, а також використання румунської логістичної та транспортної інфраструктури як хабу для країн-партнерів, які братимуть участь у реалізації проєктів в Україні;

- відзначили тверду підтримку Румунією просування України до стратегічної мети – повноправного членства у Європейському Союзі. Президенти позитивно оцінили результати виконання Україною семи рекомендацій Європейської комісії. Взяли до відома зобов’язання України здійснити та повністю реалізувати всі реформи, необхідні в процесі європейської інтеграції, зокрема ті, які спрямовані на зміцнення демократії, верховенства права та поваги до прав людини, зокрема щодо прав осіб, які належать до національних меншин. Президенти наголосили на необхідності ухвалення до кінця 2023 року політичного рішення щодо початку переговорів про вступ України та Республіки Молдова до ЄС;

- відзначили послідовність спільних зусиль щодо підтримки інтеграції України до НАТО та впровадження відповідних стандартів, зокрема відповідно до положень Спільної заяви Президентів України та Румунії про євроатлантичну інтеграцію України від 1 червня 2023 року;

- привітали підписання Румунією Спільної декларації G7 про підтримку України та готовність Румунії розпочати переговори щодо двосторонньої угоди з Україною з цього питання;

- наголосили на важливості використання наявних механізмів співпраці в межах ООН, ОБСЄ, Ради Європи, ЮНЕСКО, МАГАТЕ тощо, а також регіональних форматів, зокрема тристороннього Україна – Румунія – Республіка Молдова, ініціативи «Тримор’я», Бухарестської дев’ятки, посилення практичної допомоги Україні та сприяння співпраці між відповідними країнами у сфері безпеки, енергетики, інфраструктури та інших сферах;

- підтвердили взаємну рішучість зміцнювати практичну співпрацю між Україною та Румунією в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес. Президенти наголосили, що перше спільне засідання Кабінету Міністрів України та уряду Румунії у жовтні 2023 року в Києві має дати новий поштовх у налагодженні такої співпраці;

- відзначили важливість ефективної співпраці, спрямованої на забезпечення прав осіб, які належать до української національної меншини в Румунії, та осіб, які належать до румунської національної меншини в Україні, зокрема шляхом розвитку двосторонньої договірно-правової бази, заснованої на принципі рівноцінного захисту прав осіб, які належать до румунської меншини в Україні, та осіб, які належать до української меншини в Румунії, з урахуванням міжнародних зобов’язань і стандартів;

- доручили урядам розв’язати питання про штучне розмежування між румунською та «молдовською» мовами з належним урахуванням усіх правових аспектів;

- наголосили на важливості спільних зусиль як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях для протидії іноземній інформаційній маніпуляції та втручанню (FIMI), зокрема російській дезінформації та пропаганді;

- зазначили, що Україна та Румунія демонструють рішучість у подальшому зміцненні міждержавних відносин на засадах взаємної довіри та поваги, відкритості та всебічної співпраці на благо народів обох держав.

Підписано 10 жовтня 2023 р. в м. Бухаресті, Румунія, у двох примірниках, англійською мовою.

Президент України Володимир Зеленський

Президент Румунії Клаус Йоханніс