На Закарпатті Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Глава держави подякував Прем’єр-міністру за візит до України, підтримку нашої країни та засудження російської агресії.

Лідери обговорили співпрацю в енергетиці, двосторонню торгівлю та гуманітарну підтримку. Зокрема, йшлося про постачання газу й дизелю в Україну, розширення використання українських газосховищ угорськими компаніями. Серед спільних інфраструктурних проєктів, які обговорили Володимир Зеленський і Петер Мадяр, – реконструкція наявних пунктів пропуску та створення нових, а також організація курсування прямих потягів між Україною й Угорщиною за новими маршрутами.

Окремо йшлося про гуманітарне розмінування та розширення участі Угорщини у відповідній коаліції. Лідери досягли конкретних домовленостей щодо всіх питань та доручили командам попрацювати на своєму рівні, щоб оперативно їх реалізувати.