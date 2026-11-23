Президент України Володимир Зеленський узяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, під час якого обговорили пріоритетні питання внутрішньої та зовнішньої політики.

Глава держави подякував представникам місцевих органів влади за їхню роботу й те, що всі формати взаємодії між центральною та місцевими владами залишаються дієвими та реальними.

Президент зазначив, що на наступний рік Україні потрібно щонайменше 115 мільярдів євро, щоб вистояти. Сорок п’ять мільярдів євро були забезпечені завдяки рішенню Європейського Союзу про підтримку на два роки, ухваленому торік, і вже є домовленість про додаткові 45 мільярдів.

«Тобто на наступний рік ми розуміємо, що Україна отримає 90 мільярдів євро. Єврокомісія вже представила шлях, як забезпечити. Ми зараз працюємо, щоб Євросоюз це все підтримав. Двадцять п’ять мільярдів треба знайти. Я впевнений, що ми це завдання виконуємо. Тобто на центральному рівні ми займаємось пошуками фінансування передусім», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також подякував кожній громаді, яка безпосередньо підтримує захисників, ветеранів та їхні сімʼї, робить внесок у розвиток оборонного виробництва, допомагає прифронтовим громадам.

Окремо Глава держави відзначив Всеукраїнський проєкт психосоціального відновлення, оздоровлення та розвитку дітей «Карпатська зміна». Завдяки цій ініціативі тисячі дітей зі східних областей, із прифронтових громад мають змогу пройти реабілітацію та відпочити в західних регіонах.

Президент наголосив: держава робить усе можливе, щоб дати Україні якнайбільше ППО, більше сучасного технологічного захисту та дієвої зброї. Володимир Зеленський закликав керівників місцевих органів влади на всіх можливих рівнях говорити про українські потреби й адвокатувати необхідність підтримки нашої країни.

«Ви бачите, що зараз така війна, новий етап ескалації, коли військові Росії воюють проти цивільних. Обрали собі таку ціль – розділити нас, розділити суспільство. Зараз багато різних викликів, ви їх бачите не тільки всередині держави, не тільки в наших українських громадах, а й у європейських країнах, де багато політичних штормів, і у Сполучених Штатах Америки», – зауважив Володимир Зеленський.

Зокрема, важливо взаємодіяти з нашими європейськими сусідами. Так, сьогодні на Закарпатті відбувається зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

«Ми робимо все необхідне для відкриття кластерів у перемовинах про майбутній вступ України у Євросоюз. Політика ця незмінна. Часто буває, що робимо більше, ніж інші країни, які вступили в ЄС. Також робимо все необхідне, щоб відносини з нашими сусідами ставали більш близькими, більш конструктивними», – сказав Глава держави.

За словами Президента, Україні необхідні прагматичні, правильні відносини з Угорщиною, Польщею, Румунією, Молдовою та Словаччиною, особливо в час війни, коли від сусідів залежить, зокрема, стійкість нашої держави.

Під час спілкування з представниками місцевих та регіональних влад говорили про зміцнення відносин із сусідами, зокрема з Угорщиною, та кроки, які можуть допомогти в залученні країн C8 до більшої співпраці між собою.

«Карпатська ініціатива – один із таких проявів економічних відносин між нашими сусідами та партнерами в майбутньому і сьогодні. Сьогодні – партнерами, в майбутньому – друзями. Я вважаю, що дуже хороший був початок Карпатської ініціативи. Ми започаткували її в цьому році, будемо продовжувати. Ми розраховуємо, що Угорщина підтримає і приєднається до цієї ініціативи і буде більше результатів у наступному році», – сказав Володимир Зеленський.

Також Глава держави наголосив, що зараз одним із викликів для України є експорт зерна, тому важливо розширювати можливості залізниці та морських напрямків у співпраці із сусідами.

Окремо порушили питання щодо захисту Сумщини від російських КАБів та роботи над системним рішенням.

«Сумщині дуже складно саме тому, що ми не можемо використовувати авіацію близько до кордону. Будуть “гріпени”, але це не означає, що вони зможуть виконувати завдання саме там, де близько до кордону. А системне рішення для боротьби з КАБами в процесі. Я думаю, що ми зможемо вийти на правильний практичний результат. Для нас важливо, щоб КАБами не обстрілювали ні Сумщину, ні Харківщину, ні Донбас», – акцентував Володимир Зеленський.

Говорили й про зусилля для досягнення миру та основні пріоритети, які Україна захищає за столом перемовин. Президент переконаний, що Росія погодиться на припинення вогню, якщо США будуть стійкими, а Європа зберігатиме єдність.

«Вони сьогодні втрачають 50 плюс тисяч уже на місяць. Це велика кількість. І втрачають свою енергетику, логістику, свої спроможності. Економічно також втрачають. Це не може бути вічність. Але я впевнений, що вони просто нас обдурять, якщо ми без пострілів здамо нашу землю», – заявив Глава держави.

Підсумкове засідання Конгресу місцевих та регіональних влад у 2026 році зібрало понад 1800 учасників у режимі онлайн та офлайн. Серед них – начальники обласних військових адміністрацій, голови обласних рад, голови територіальних громад, начальники місцевих військових адміністрацій, а також міські, селищні та сільські голови.

Президент вручив державні нагороди представникам місцевого самоврядування та керівникам військових адміністрацій із Харківщини, Миколаївщини, Запоріжжя, Сумщини, Чернігівщини, Рівненщини, Львівщини, Хмельниччини, Вінниччини, Буковини. Серед нагороджених – керівники регіонів: Наталя Заболотна, Олег Синєгубов та Олег Григоров.