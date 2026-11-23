Шановні керівники громад!

Шановні урядовці!

Усі присутні!

Передусім вдячний усім вам за роботу скоординовану й за те, що всі формати взаємодії між центральною та місцевими владами залишаються дієвими, реальними. Сьогодні тут Прем’єр-міністр України, урядовці, команда Офісу й представники сотень громад з усієї нашої держави. Важливо, щоб день був результативним для всіх.

Давайте за пріоритетами. Перше – це оборона України, захист нашої держави та гарантування стійкості. Ми зараз активно працюємо з нашими колегами, з партнерами у Європі, щоб забезпечити Україні необхідні фінанси. Я так розумію, що у вас була детальна розмова про це. Україні потрібно на наступний рік щонайменше 115 мільярдів євро, щоб вистояти. Сорок п’ять мільярдів у нас було завдяки минулорічному рішенню Європейського Союзу. Дякую ще раз нашим партнерам за підтримку на два роки по 45 мільярдів. Я думаю, всі це пам'ятають. Важливе рішення, дуже результативне, яке нам сильно допомогло. Нещодавно ми домовилися про додаткові гроші – також я так розумію, що ви проговорювали все це, – додаткові 45 мільярдів. Тобто на наступний рік ми розуміємо, що Україна отримає 90 мільярдів євро. Єврокомісія уже представила шлях, як це забезпечити, і ми зараз працюємо, щоб Євросоюз це підтримав. Двадцять п’ять мільярдів треба знайти. Це нормальне завдання: 25 не 115. Безумовно, все одно великі гроші. Все одно виклик. Я впевнений, що ми це завдання виконаємо. Тобто на центральному рівні ми займаємось пошуком фінансування передусім. Це непросто, дуже вагомо, але вже пʼятий рік повномасштабної війни ми забезпечуємо Україні, українцям фінансовий базис, фінансову основу, і це щонайменше 100 мільярдів на рік. Я хочу подякувати абсолютно всім тим, хто над цим щоденно працює, подякувати партнерам. Сто мільярдів на рік – це великі гроші. Дякуємо за підтримку. Базові потреби України – державного бюджету та громад наших – ми закриємо. Я прошу всіх вас бути теж активними з такими питаннями й залучати в громади максимум коштів, передусім від партнерів на всіх рівнях.

Друге. Хочу подякувати кожній громаді, яка реально підтримує кожну нашу бригаду, наших воїнів і всіх наших ветеранів. Це дуже важливо, це дуже чутливо, це правильно. Все, чим ви можете допомогти армії, все, чим ви можете допомогти нашим виробництвам, вітчизняним передусім виробництвам зброї, все, чим ви можете підтримати сім’ї воїнів і ветеранів, – будь ласка, це потрібно, робіть це. Українські ветерани повертаються з армії, повертаються додому, повертаються в громаду. Сім’ї наших військових заслуговують на повагу, особливу повагу та увагу у своїй громаді, підрозділи, які мають підтримку громад, завжди сильніші. Будь ласка, приділяйте цьому належну увагу.

Третє. У нас є багато речей, які всі громади України роблять на допомогу прифронтовим громадам, прикордонним. Хочу вам подякувати за це. Складна робота, щоденний виклик. Що стосується будівництва захисту, що стосується захисту енергетичних об’єктів передусім, підтримки дітей зі східних наших регіонів. Дуже хороша програма Віктора «Карпатська зміна», – і молодці – яка дозволяє тисячам дітей наших зі східних областей, із прифронтових громад отримати реабілітацію та відпочинок у західних наших регіонах, регіонах західної частини нашої держави. Давайте разом визначимо, як можна масштабувати цю програму і не тільки – такі відповідні програми.

Наступне. Звісно, ми робимо все можливе, щоб дати Україні якнайбільше ППО, дати більше захисту сучасного, технологічного, більш дієвої зброї. Ви всі знаєте, як це непросто. Будь ласка, на всіх рівнях свого спілкування з партнерами говоріть про українські потреби й адвокатуйте необхідність підтримувати Україну – захищати і військових, і цивільних. Ви бачите, що зараз така війна, новий етап ескалації, коли військові Росії воюють проти цивільних, обрали собі таку ціль – розділити нас, розділити суспільство, вбивають дуже багато людей. Українські мери, українські керівники громад мають говорити з партнерами так само й про те саме, про що говорить уся держава. Зараз багато різних викликів, ви їх бачите не тільки всередині держави, в Україні, у різних, не тільки в наших українських громадах, а й європейських країнах, де багато політичних штормів, і в США. Будь ласка, будьте активними в тому, щоб Україну чули й Україні допомагали.

Виклики у нас із вами абсолютно спільні зараз – це захист людей, захист нашої «критички», нашої інфраструктури, енергетики, логістики та максимально оперативне відновлення. Росіяни зосереджені на щоденних ударних операціях, і наслідки цього терору всі бачать, весь світ. Україна сформувала необхідні запаси обладнання, у нас є пакети підтримки від партнерів для швидкого відновлення. Важливо, щоб робота з відновлення була дійсно швидкою і щоб була повна та справжня взаємодія між усіма структурами влади, між урядовими структурами, обласними, місцевими владами та всіма енергетичними компаніями – державним і приватним сектором. Нерідко буває, що при перевірці виявляється проблем і незробленого значно більше, ніж іде у звітах із регіонів. Це неприйнятно. Важливо, щоб інформація була чесною і щоб люди в кожному регіоні, в кожній громаді, навіть там, де це складно через постійні обстріли, – щоб люди отримували необхідну підтримку. Розраховую, що сьогоднішні зустрічі та спілкування тут, зокрема на базі нашого Конгресу, допоможе громадам вирішити значну частину наявних викликів і поточних проблем.

І ще одне. Сьогодні тут, у Закарпатті, ми зустрічаємось із Прем’єр-міністром Угорщини. Він уперше приїжджає з візитом в Україну на посаді Прем’єра, і це має бути доволі суттєва наша зустріч. Дуже важлива зустріч із точки зору і відносин із сусідом, і відносин із Євросоюзом. Ми робимо все необхідне для відкриття кластерів у перемовинах про вступ, майбутній вступ України у Євросоюз – політика ця незмінна. Часто буває, що робимо більше, ніж інші країни, які вступили в ЄС. І також робимо все необхідне, щоб відносини з нашими сусідами ставали близькими, більш конструктивними. Зараз це є і з Угорщиною, і з Польщею, і з Румунією, і з Молдовою. Нещодавно наш Прем’єр-міністр мав зустріч зі словацьким колегою у Львові. Була хороша, предметна зустріч. Попри всі виклики, складнощі, іноді різну риторику в нас зі Словаччиною теж є конструктивне наповнення відносин. Саме це і є пріоритет: у нас має бути конструктивна, з повагою одне одного, політика із сусідами. І саме це і є пріоритет – конструктивна політика щодо тих сусідів, безумовно, з якими в нас є дипломатичні відносини, з якими ми не воюємо і з якими є мирні, конструктивні відносини, діалог, проєкти, багато всього. Це прагматичні, правильні відносини. Зараз, особливо в час війни, коли від сусідів залежить – у тому числі від них – залежить стійкість нашої держави. Ми про це можемо поговорити в деталях, якщо будуть відповідні запитання. Коли ми говоримо про стійкість, ми говоримо і про експорт, і імпорт, і тут енергетика, і зерно. Всі ці виклики ви чули. Тому готовий до діалогу з вами. Дякую за зустріч. Дякую вам за те, що працюєте, підтримуєте, захищаєте наших людей. За те, що робите – не тільки демонструєте – робите все, щоб Україна була єдиною, сильною. Нас неможливо перемогти, поки ми з вами боремось, працюємо, живемо в єдності.

Дякую вам.

Слава Україні!