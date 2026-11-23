Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили захист від російських реактивних дронів у 2026 та 2027 роках з урахуванням планів виробництва у РФ.

Глава держави наголосив, що є інформація від розвідки про обсяги російського виробництва, схеми, які росіяни використовують для постачання компонентів, і плани застосування «шахедів».

«Щоб протидіяти цьому, потрібні і санкції, і реальний експортний контроль – точно сильніший, ніж є зараз у деяких країнах, – і, звісно, наші засоби для збиття “шахедів”. F-16 – Україні потрібно більше таких літаків. “Гріпенів”, які мають з’явитись в Україні із січня, теж треба буде більше», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що на рівні лідерів країн, міністерств закордонних справ та міністерств оборони є чіткі завдання збільшити кількість літаків для української оборони.

«Також є хороші новини від українських виробників зброї. Є вже більше ефективних перехоплювачів проти реактивних “шахедів”. Максимум ми всіх законтрактуємо», – зауважив Глава держави.