Шановні українці, українки!

Сьогодні передусім дякуємо нашим воїнам, які реалізували надскладну операцію поблизу берегів Лівії. Цілком легітимну – проти кораблів ворога. Росія використовувала два судна для війни: корвет, один із найбільш нових у російському флоті, та вантажний корабель, який перевозив зброю. Більше не перевозить, і корвет – на дні. Результат виключно нашої української зброї – наших морських дронів. Заслуга – Служби безпеки України та підрозділів Сил оборони, які допомагали. Дякую! Ми відповідаємо Росії на її удари так, як це має бути, так як це ефективно. Важливо також, що без цих кораблів у тій акваторії Росії буде складніше сприяти конфліктам та нестабільності ще й у тому регіоні. Українські морські операції триватимуть.

Вранці сьогодні я взяв участь у роботі Парламентської асамблеї НАТО. Країни – вагомі наші партнери, і дуже щира підтримка саме на рівні парламентарів і багатьох лідерів та громадських сил. Головне – є розуміння, що Україні цілком справедливе місце в НАТО й Україна не тільки на рівні, щоб бути в Альянсі, але й реально може посилити НАТО. Зараз взагалі складно уявити гарантований сильний захист Європи від будь-якої загрози без українського досвіду, без наших українських технологій. Ми вже фактично в НАТО – тим, як ми співпрацюємо, тим, як ми поєднані нашим ставленням до життя, до політичних принципів. Україна серйозно підходить до того, якими мають бути гарантії безпеки для нашої держави, гарантії безпеки для наших людей і чим це буде реально наповнено. Ми працюємо з партнерами, щоб наповнення гарантій було дієве.

Я провів сьогодні Ставку. Фактично одне питання – захист від російських реактивних дронів у цьому році, в наступному, враховуючи російські плани виробництва. Є деталі від нашої розвідки, є розуміння: обсягів російського виробництва, схеми, які вони використовують для постачання компонентів, ну і плани застосування «шахедів» проти нас. Щоб протидіяти цьому, потрібні і санкції, і реальний експортний контроль – точно сильніший, ніж є зараз у деяких країнах, – і, звісно, наші засоби для збиття «шахедів». F-16 Україні потрібно більше, таких літаків. «Гріпенів», які мають з’явитись в Україні із січня, теж треба буде більше. І я на своєму рівні з лідерами, МЗС та Міністерство оборони – у всіх нас є конкретні завдання, буде більше літаків для нашої оборони. Це абсолютно чітко. Це дуже потрібно.

Також є хороші новини від українських виробників зброї. Є вже більше ефективних перехоплювачів проти реактивних «шахедів». Максимум ми всіх законтрактуємо.

Ще одне. Є інформація від нашої розвідки про підготовку росіян до нових ударів. Будь ласка, прошу, реагуйте на сигнали ракетної небезпеки і бережіть себе. Важливо, щоб на такі сигнали реагували і в Сполучених Штатах Америки та в інших країнах, від яких залежить постачання антибалістики для захисту наших міст, захисту нашої інфраструктури. Кожна ракета для «петріота» в нас – це мінус для Росії, мінус її зневаги до дипломатії і до життя. Війна триває тільки тому, що Росія вірить у свою можливість вбивати й руйнувати. Треба її зупинити. Треба зупинити цю російську війну. Треба допомагати Україні захищати життя. Ракети для «петріотів» потрібні тут, в Україні, ми дуже очікуємо на відповідні рішення Америки. Я дякую всім, хто нам допомагає!

Слава Україні!