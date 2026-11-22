Дуже вам дякую!

Дуже дякую, пане президенте асамблеї. Дякую, Маркосе.

І, шановні учасники, парламентарі, усі друзі України, дякую вам за підтримку.

І я радий, що Україна для Парламентської асамблеї НАТО – це не просто ще одна тема. Не щось, про що ви говорите лише час від часу. Україна – одне з головних питань, які ви обговорюєте.

Отже, за останні роки у Європі багато що змінилося. Ще у 2008 році дехто вважав, що Європа може мати сильну систему безпеки навіть без України. Російська агресія показала, що коли Україну залишають осторонь і немає чіткого розуміння того, як має бути захищена Європа, може статися будь-що. Сьогодні ми всі бачимо, що є сенс дружити з Україною, працювати з Україною та разом будувати нашу безпеку. Зараз це фактично своєрідний мовчазний консенсус.

Багато хто це розуміє. Але багато хто досі не готовий сказати це вголос. І я вдячний усім тим лідерам, парламентарям, громадським діячам і – що дуже важливо – представникам армій країн НАТО, які говорять це голосно й чітко: Україна має бути в НАТО. І це потрібно не лише Україні. Це потрібно й самому НАТО. НАТО потрібна Україна.

Дякую!

Поговорімо про це відверто. Ви всі бачите тактику, яку Росія використовує в цій війні. Ви бачите, що саме роблять росіяни. І самим захищатися від цього надзвичайно важко. Саме на це Росія завжди й розраховувала, коли нападала на інші країни або погрожувала їм: що їх залишать сам на сам із загрозою і ніхто не прийде на допомогу. Коли це сталося з Україною у 2014 році, ситуація була дуже схожою. Не було глобальної коаліції, яка підтримала б Україну. Україна не була частиною жодної реальної системи безпеки у Європі. Будапештські запевнення виявилися порожніми словами. Росія просто порушила власні зобов’язання за угодами, які підписала.

І що тоді сталося? Україні сказали: не чиніть опору. Це призвело до того, що росіяни захопили Крим і почали війну на Донбасі. І це лише підживило жагу Росії до чогось більшого. До більшої агресії. До більшої ескалації. Зрештою це призвело до повномасштабної війни.

Але плани Росії не спрацювали. Українці не втекли. Українці дали відсіч. І всі ми разом – разом із вашими країнами – збудували глобальну коаліцію для захисту життя – щось, чого ми ще не бачили.

І ми також змінили те, як Європа думає і діє. Європа усвідомила, що має бути сильною і в багатьох сферах повинна бути здатна діяти самостійно. І це спрацювало.

Україна зараз захищається вже п’ятий рік цієї війни, повномасштабної війни. Ми щоразу знаходимо способи відновитися після російських ударів. Ми завдаємо ударів у відповідь, коли Росія атакує нас. І сьогодні Росія відчуває нашу відповідь аж від Західного Сибіру, де горять її нафтопереробні заводи, до узбережжя Лівії, де тонуть її військові кораблі.

І ми десятки, десятки разів пропонували Росії кроки щодо зменшення бойових дій. І ми ніколи не були тими, хто підвищував ставки.

Але, на жаль, Росія досі не дає нам мирної відповіді. І попри це ми впевнені, що в цій війні захистимо нашу незалежність і європейський спосіб життя. І Росії не вдасться цього зламати.

І все ж коли ми всі діємо рішуче, коли ми всі єдині, коли ми всі тиснемо на Росію нашою зброєю та сильними санкціями, дипломатія справді має шанс. І зараз ми це відчуваємо.

Ми вже провели багато переговорів і багато зустрічей у різних форматах. І зараз Американській стороні вдалося домовитися про участь європейських представників за столом переговорів. Ми наполягали на цьому із найпершого дня всіх цих дипломатичних зусиль. І сподіваємося, що це спрацює. Європа має бути за столом перемовин, коли обговорюється її власне майбутнє.

Тому переговори про завершення війни мають відбуватися так само, як і гарантуватиметься безпека після війни. Це означає Україна, Європа та Америка з одного боку. Росія – з другого.

А який це має вигляд?

Фактично такий вигляд, що НАТО веде переговори з Росією. Так само ЄС веде переговори з Росією. Так само Захід веде переговори з Росією. Бо Україна вже на сто відсотків є частиною цього світу спільних цінностей – світу НАТО, ЄС і Заходу. Ми вже є частиною цієї системи. Ще не юридично, але вже на практиці. І нас уже об’єднує те, як ми сприймаємо життя і яке життя, на нашу думку, є правильним і природним.

Ми вже працюємо разом над обороною – зі спільними оборонними спроможностями, спільним виробництвом зброї, спільними планами на майбутнє. І всі ми відстоюємо один ключовий принцип – принцип, який робить життя безпечним і стабільним. Це повага до територіальної цілісності кожної країни, повага до права кожного народу жити вільно, повага до міжнародно визнаних кордонів.

Але Росія… Росія поважає лише об'єднаних і сильних. І доки ця сила є, Росія її бачить і поважає. Саме таку систему безпеки ми вже будуємо сьогодні, коли співпрацюємо у сфері оборони та допомагаємо Україні захищати життя від різноманітних загроз в умовах сучасної війни.

І якщо вже повністю звично звучить, що однією з ключових умов мирного життя після цієї війни є надійні гарантії безпеки для України, які зараз дехто називає «як стаття 5», то чому просто не сказати вголос те, що думають так багато людей?

Хіба не ефективніше було б просто прийняти Україну до НАТО? Хіба це не було б краще для всіх нас, для кожного? Не дешевше втілити? І не надійніше, коли йдеться про реальне гарантування безпеки?

Коли ми говоримо про гарантії, подібні до статті 5, нам потрібні відповіді – нам потрібні відповіді на дуже конкретні запитання. Які країни підтримають Україну, якщо на неї знову нападуть? Що саме робитимуть наші партнери у відповідь? Які війська будуть заздалегідь розміщені на нашій території? Скільки все це коштуватиме? І чи справді це працюватиме?

Усе це непросто. І поки що ми не почули чітких, конкретних відповідей, з усією повагою до таких ідей. Але ми робимо все, щоб отримати ці відповіді.

Усі країни НАТО вже зацікавлені в досвіді, який здобули українські військові. Своїми операціями на землі, на морі та в небі українці продемонстрували надзвичайну ефективність наших Сил оборони. І ми можемо поділитися цим досвідом, зробити його частиною досвіду НАТО.

Україна має дуже сильну промисловість із виробництва озброєння. Ми здатні завдавати ударів у відповідь після кожної російської атаки. Разом із нашими партнерами ми розбудовуємо спільне виробництво, розробляємо нову зброю та нові технології – те, що справді потрібне в сучасній війні та для збереження безпеки країн.

І йдеться не лише про дронові технології чи програмне забезпечення. Усі види зброї, усі системи, які в нас є, ми випробували в умовах реальної війни, проти реальних загроз для нашої енергетичної системи та інфраструктури.

І зараз, коли ми готуємося до цієї зими, нам, безумовно, потрібна ваша підтримка. Але щоразу, коли ви підтримуєте Україну, ви також інвестуєте в міцніші безпеку та стійкість – у досвід, який може стати в пригоді будь-якій країні.

Чи є тут ще хтось, хто досі вірить, що одного дня Росія просто стане мирною та безпечною країною? Просто подивіться на останні сто років російської історії.

Можливо, було кілька років, коли Росія справді не становила загрози. А решту часу загрози – це єдине, що було. Холодні війни, гібридні війни, торговельні війни, ідеологічні війни, гарячі війни – різні, різні форми, але завжди війни, завжди загрози. І немає жодних підстав вірити, що за рік чи п’ять років Росія стане іншою країною.

Тому ми маємо діяти так, щоб, незалежно від того, з якою Росією ми матимемо справу і з якими загрозами стикатимуться наші країни, у нас завжди було достатньо засобів, щоб захистити себе. Наші народи.

Дуже дякую!

І це можливо, тільки якщо ви робитимете це разом із нами, разом з Україною.

І щоб цього досягти, ми маємо пройти цей шлях до кінця війни так, щоб це влаштовувало всіх нас. Щоб ми могли швидше досягти миру. Щоб цей мир був тривалим. Щоб він не став просто паузою перед новою війною Росії.

І щоб у Росії ніколи не виникало спокуси розділити Європу й Україну, скористатися будь-яким моментом слабкості та знову напасти чи отримати те, чого вона хоче.

НАТО – це відповідь. А із сильною українською армією саме НАТО гарантовано стане сильнішим.

Дякую!

Дорогі друзі!

Попереду зима. І, звісно, наш пріоритет номер один – протиповітряна оборона. Нам потрібні Patriot’и. Нам потрібні NASAMS’и. Нам потрібні системи й ракети SAMP/T. І у ваших країн вони є. Ракети, здатні збивати російську балістику, не мають лежати на складах і припадати пилом. І ми говоримо це відкрито. Будь ласка, допоможіть нам із цим.

Що сильнішою буде наша оборона, то менше в Росії шансів її прорвати й то більше шансів, що дипломатія спрацює.

Ми маємо зробити все, щоб чотиристороння зустріч – Україна, Європа, Америка та Росія – відбулася якнайшвидше. Ми готові провести її буквально завтра. Від наших партнерів ми чули, що вони хочуть спробувати організувати її до Різдва. Ми сподіваємося, що це станеться раніше. І на цю зустріч ми маємо прийти з чітким порядком денним, підготовленим і узгодженим усіма нами – Україною, Європою та Америкою. Ретельна спільна підготовка має забезпечити нам сильніший результат.

І коли постане головне питання, що буде після цієї війни, наша спільна відповідь має бути: безпека. Реальна безпека. Безпека для України. Безпека для всіх сусідів Росії. Безпека для Європи та всього євроатлантичного простору. Це можливо, лише якщо ми працюватимемо разом. Якомога тісніше.

Я вважаю, що це можливо лише тоді, коли в Росії не буде спокуси перевіряти, чи справді працюють гарантії безпеки.

З НАТО такої спокуси у Росії не буде. Тож діємо відповідно.

Я вдячний усім, хто просуває саме цю ідею: НАТО з Україною – це справжнє НАТО. Справжня безпека. І справжній мир.

Щиро дякую!

Слава Україні!