Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом.

Глава держави подякував Весу Стрітінгу за його візит у День Гідності та Свободи та в час таких масованих повітряних атак з боку Росії. Це є сильним сигналом підтримки з боку Сполученого Королівства для Українського народу.

«Ми дуже пишаємося тим, що між нашими країнами існують такі міцні відносини. Ми дуже вдячні за ваш зимовий пакет допомоги. Це конкретні кроки, спрямовані насамперед на зміцнення нашої армії, а також на підтримку цивільного населення. Рішення про виділення загалом 500 мільйонів фунтів стерлінгів – це справді вагома допомога», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент обговорив із міністром оборони Великої Британії конкретні оборонні спроможності, яких Україна потребує вже зараз. Передусім – посилення ППО, щоб захистити енергетику, логістику, водопостачання та інші речі, які забезпечують нормальність життя у Києві та інших регіонах нашої країни.

Глава держави зауважив, що, попри відсутність власних ракет до «петріотів», у Сполученого Королівства є сильні зв’язки у Європі та світі, які можуть допомогти знайти необхідні перехоплювачі проти балістики.

Також приділили увагу розвитку спільних оборонних виробництв та далекобійних спроможностей. Україна і Велика Британія разом можуть значно посилити українську ракетну програму.

Говорили під час зустрічі й про російську ескалацію проти Європи, зокрема про проліт російської ракети у Польщу, де саме проходили навчання Коаліції охочих. Володимир Зеленський наголосив, що потрібна сильна відповідь Європи на це російське зухвальство і більше тиску на агресора.

Команди України та Великої Британії опрацюють усі порушені питання до наступної зустрічі Президента України та Прем’єр-міністра Великої Британії, щоб лідери обговорили їх уже більш предметно.