У День Гідності та Свободи Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності.

Володимир та Олена Зеленські встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Президент і перша леді написали на своїх сторінках у соціальних мережах, що в День Гідності та Свободи Україна згадує людей, які справді змінили нашу історію та допомогли нашій державі зберегти незалежність.

«Сміливість і небайдужість українців проявили себе у 2004-му, коли люди сказали, що без них долю України не вирішать. І у 2014-му, коли Український народ знову довів, що захистить незалежність і обраний мільйонами європейський шлях для України. Пам’ятаємо, шануємо і дякуємо за те, що у надзвичайний історичний час українці не залишаються в стороні», – зазначили вони.

Глава держави та перша леді також ушанували пам’ять тих, хто загинув, в оновленому Екуменічному храмі Архістратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ. Цього року оновили капличку й хрест памʼяті, увесь простір нагорі Алеї Героїв Небесної Сотні.

«Важливо, щоб люди приходили в це місце, бачили обличчя учасників Революції Гідності, шанували українське прагнення до свободи. І дякували тим, хто забезпечує Україні незалежність. Від 2014-го, від 2022-го. Назавжди», – наголосили Президент і перша леді.

У церемонії також узяли участь: рідні Героїв Небесної Сотні, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр Сергій Корецький, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, посли іноземних держав та представники місій міжнародних організацій, представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій виголосили поминальну молитву.