У Всесвітній день дитини уже вдруге відбулося вручення національної відзнаки «Родина для кожної дитини. Better Care Awards». Перша леді України Олена Зеленська привітала лауреатів та оголосила переможниць у номінації «Амбасадори тепла», якими стали Лариса Дрильчук і Вікторія Діденко.

Лариса Дрильчук – мама-вихователька великої прийомної родини з Харківщини. Вісімнадцять років тому, не маючи власних дітей, вона стала прийомною мамою трьох братів, а загалом у її родині виховувалися 12 дітей. Через тимчасову окупацію родина була змушена евакуюватись, а згодом дізналася, що їхній будинок зруйнований. Тепер вони живуть у новому домі, збудованому за підтримки Фундації Олени Зеленської.

Вікторія Діденко – мама-вихователька великої прийомної родини в Києві, медсестра за фахом і мама трьох власних дітей. Усе почалося з прохання знайти родину для семирічної дівчинки, яку мали влаштувати до інтернатного закладу. Відтоді Вікторія виховала 20 прийомних дітей.

«Мене дуже зворушує принцип цієї сім’ї: скількох дітей випускають у самостійне життя, стількох і приймають. Тож двері цього дому для дітей завжди відчинені», – зазначила дружина Президента.

Загалом цього року на відзнаку надійшло 515 заявок з усієї України – на 40% більше, ніж торік. Серед 18 лауреатів і лауреаток – люди, громади, організації та бізнеси, які змінюють життя дітей і родин на краще.

«Рік тому ми вперше вручали цю відзнаку. Сьогодні ми зібралися вдруге, і для мене це найкраща новина. Бо з’являється нова традиція – традиція дякувати. Я знаю, що це діяльність не заради нагород. Але наше “дякую” їм усе одно потрібне. І не лише їм – усім нам. Так ми демонструємо, що турбота про дітей для України безумовна цінність, без поправки на важкі часи», – наголосила перша леді.

Олена Зеленська зауважила, що великі прийомні родини їй особливо близькі: Фундація Олени Зеленської зводить для них нові будинки в межах проєкту «Адреса дитинства».

«Щоразу, коли ми передаємо ключі, я думаю про одне: ми можемо звести стіни, дах, облаштувати кімнати. Але домом усе це робить людина, яка приносить туди тепло. Тому назва цієї номінації дуже влучна», – сказала дружина Президента.

Лауреатів відзначили в чотирьох номінаціях: «Архітектори турботи» – за лідерство у впровадженні реформи, «Сила родини» – за підтримку сім’ї як найкращого середовища для дитини, «Амбасадори тепла» – за розвиток сімейних форм виховання та усиновлення, «Голос змін» – за суспільну підтримку реформи.

Відзнаку «Родина для кожної дитини. Better Care Awards» започаткували у 2025 році як спільну ініціативу Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, ЮНІСЕФ, Фундації Олени Зеленської та Центру соціальних змін і поведінкової економіки за підтримки Європейського Союзу.