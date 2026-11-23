Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр ушанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць. Із цього розпочався перший візит Петера Мадяра до України на посаді керівника уряду.

Лідери віддали шану загиблим українським воїнам біля головного меморіального комплексу Ужгорода – Пагорба Слави, що розташований на горі Кальварія. Цей меморіал поєднує пам’ять про Другу світову війну та сучасний пантеон закарпатців, які віддали життя у війні за незалежність України.

Перші жителі Закарпаття, які загинули в боротьбі проти російської агресії, були поховані там у 2014–2015 роках. У 2018-му на Пагорбі Слави відкрили окремий Меморіал загиблим воїнам АТО. Після початку повномасштабної війни з 2022 року відбулося масштабне розширення меморіального сектору. Володимир Зеленський і Петер Мадяр поклали квіти на могили воїнів.

«Цінуємо цю повагу до наших людей, які віддали життя за незалежність України. За нашою можливістю жити у вільній країні, за безпекою наших сусідів та всієї Європи стоїть величезна ціна, яку Україна платить щодня. Наш обов’язок – берегти пам’ять про кожного й кожну, хто віддав своє життя у цій боротьбі. Вічна шана загиблим українським захисникам і захисницям», – зазначив Президент України на своїх сторінках у соцмережах.